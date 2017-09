Miliardy v šedé zóně. Strany chtějí nadstandardy vyřešit

/INFOGRAFIKA, ANKETA/ Padesát miliard korun. Za stejný balík peněz by se daly nakoupit třeba léky pro všechny pacienty na dva měsíce. Místo toho ale mizí v šedé zóně. Nikdo z nich ani neplatí daně. Řeč je o miliardách, které by mohly přinést zdravotnické nadstandardy. Tedy připlácení na lepší klouby, čočky nebo protézy. Češi je podle průzkumu chtějí v anketě Deníku se k nim přihlásilo přes 70 procent lidí. Uvítali by je i lékaři.

V průběhu jara jsme vám na stránkách Deníku přinesli seriál volebních auditů, které bilancovaly vybrané body z programu končícího kabinetu Bohuslava Sobotky. Nyní navážeme seriálem předvolebních témat. Každý čtvrtek (až do voleb, které se konají 20. a 21. října) vám představíme nápady a sliby politiků vždy vztažené k jedné konkrétní oblasti. Dnes se věnujeme zdravotnickým nadstandardům. I tentokrát nebude chybět Panel Deníku, tedy názory regionálních osobností, které komentovaly vybraná témata.

Přesto je politici dodnes nedokázali prosadit. Stačilo by přitom málo udělat pořádek v několika vyhláškách a interních dokumentech pojišťoven. Podle právníků totiž české zákony bezplatný nárok pacienta dávno znají.

„Stanovily ho už v 90. letech,“ říká expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál. Na všechno ostatní, co se do tohoto nároku nevejde, si může pacient připlatit. Už dnes.

Jenže v praxi to nefunguje.

„Situaci komplikuje několik podzákonných předpisů i to, že pojišťovny některé léky či pomůcky nezařadily do svých číselníků. Lékaři je tak nemají jak vykázat,“ vysvětluje Dostál.

Nemocnice pak hledají složité cesty, jak lidem vyhovět jinak. Pacient totiž právo na lepší čočku má. „Místo aby vybraly příspěvek na čočku a operaci vykázaly pojišťovně, pokoušejí se to řešit sponzorskými dary. Někdy dokonce nutí pacienta, aby si zákrok zaplatil celý,“ tvrdí právník. Takový postup je přitom paradoxně nezákonný.

Experti proto stranám doporučují, aby situaci po volbách vyřešily. A aby lidem umožnily i to, že jim pojišťovny zaplatí i část té lepší čočky. Do výše nejlevnější varianty na trhu.

Koho mám volit když…

… si myslím, že by se vůbec neměla zvyšovat spoluúčast pacientů.

Jakékoliv přímé platby pacientů zavrhuje KSČM. Ovšem i tato strana do budoucna počítá s možností připojištění, které by pokrylo nadstandardní nezdravotní služby (třeba lepší pokoj). ČSSD dosud zavedení nadstandardu spíše odmítala.

… si myslím, že by lidé měli mít možnost připlatit na nadstandard (např. za lepší čočku či kloub).

Tuto možnost chtějí dát lidem ostatní strany.

… si myslím, že by mělo možnost nadstandardu doprovázet i komerční pojištění, z něhož by se nadstandard pokryl.

S touto možností počítají strany ODS a TOP 09.

… si myslím, že by se měly vrátit i zrušené poplatky za lékaře.

Vyhovovat by vám měly programy ODS, TOP 09, lidovců a ANO.

MĚLA BY PŘÍŠTÍ VLÁDA UMOŽNIT ZDRAVOTNICKÉ NADSTANDARDY?



71%



O možnosti připlatit si legálně na lepší péči se v Česku mluví léta. První pokus definovat, na co má pacient nárok bez placení, a na co už by si měl přidat, učinil exminitr za TOP 09 Leoš Heger v roce 2011. Jeho „nadstandardy“ ale vydržely jen rok. Pak je zrušil Ústavní soud. Soudcům vadilo, že nárok pacienta nevymezuje zákon, ale jen vyhláška.



Panelisté Deníku jsou pro zavedení zdravotnických nadstandardů. Pouhých 29 procent z nich možnost připlacení si za kvalitnější zdravotní péči odmítá, naopak přes dvě třetiny panelistů by tuto možnost uvítalo. Na otázku odpovídalo 614 regionálních osobností.