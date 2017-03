VIDEO: Miloš Zeman chce být dalších pět let na Hradě

/ANKETA, INFOGRAFIKA/ - Prezident Miloš Zeman před několika okamžiky oznámil tisícovce svých příznivců, že se bude podruhé ucházet o Hrad. Naplnil tak očekávání přítomných, ale také politiků, analytiků a novinářů. Zemanovi stále věří přes padesát procent občanů, což je pro přímou volbu rozhodující. Do dnešního večera se za oficiální prezidentské kandidáty prohlásili tři muži, textař a podnikatel Michal Horáček, lékař a občanský aktivista Marek Hilšer a podnikatel Igor Sládek.

"Nevažme si lidí, kteří nemají pevný názor a balí se do politické korektnosti. Věřím, že tuhle bitvu vyhrajeme a vydržíme spolu dalších pět let," řekl Zeman.

Celá řeč Miloše Zemana:

"Je osm hodin patnáct minut, takže zpravodajské relace v televizi skončily. A to je dobře. A nyní mně dovolte několik málo vět ke smyslu našeho dnešního setkání. Můj předchůdce ve vedení sociální demokracie, jmenoval se Jiří Horák, říkal jednu větu, kterou jsem si velmi dobře zapamatoval. Ta věta zněla: Politika nezná vděčnost. A já jsem celoživotním oponentem této věty. Proto jsem nesmírně rád, že jste tady, a proto bych chtěl říci, že jsem vám vděčný za vaši pomoc a podporu nejenom uplynulé čtyři roky, ale i předtím. A jako malé, nesmírně malé poděkování za tuto pomoc a podporu chci, abyste byli první, kdo budou slyšet moje rozhodnutí ve věci prezidentské kandidatury. Politická prohlášení by měla zaznít jako výstřel z děla. Politická prohlášení by neměla být obalována verbální kaší. Proto vám oznamuji, že jsem se rozhodl znovu kandidovat na funkci prezidenta České republiky."

Nejvážnějším Zemanovým soupeřem by se mohl stát místopředseda hnutí ANO a ministr obrany Martin Stropnický, pokud o tom členové ANO rozhodnou v referendu.

Vstup do prezidentského klání zvažuje i místopředseda Senátu za ODS Jaroslav Kubera, bývalý velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář, europoslanec Jiří Pospíšil či bývalý ministr, poslanec a senátor Zdeněk Škromach.

Sociální demokraté budou o podpoře jednoho z kandidátů hlasovat ve vnitrostranickém referendu teprve v létě. Má se za to, že v něm drtivě zvítězí Miloš Zeman, ačkoli v posledním roce dává svou přízeň najevo především Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO. Jako čestný předseda Strany práv občanů také vyzval straníky k volebnímu spojení s Okamurovou SPD. Tomio Okamura to ale odmítl.

Miloš Zeman svou kandidaturu ohlásil poté, co ve Španělském sále zazněly árie z Rusalky Antonína Dvořáka, Prodané nevěsty Bedřicha Smetany a Pilky z Lašských tanců Leoše Janáčka. Hudbu Hradní stráže a Policie ČR dirigoval Václav Běhounek, sólo zazpívali Pavlína Senič, Bronislava Tomanová a František Zahradníček.

Miloše Zemana na Hrad přišli podpořit například místopředseda lidovců Jan Bartošek, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová z ANO, šéf odborů Josef Středula, generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, šéfka ERÚ Alena Vitásková, podnikatelé Vlastislav Bříza a Ludvík Karl či právnička a lobbistka Radmila Kleslová.

Horáček: S oznámením Zemana přišel čas vystavit mu účet

"S oznámením Miloše Zemana přišel čas vystavit mu účet. Za všechny ty virózy, urážky a lži, kterými poškozoval všechny občany včetně svých někdejších voličů. V této volbě se proti němu a všemu, co představuje, postavím s hlubokou vírou, že máme na víc," uvedl v reakci prezidentský kandidát Michal Horáček.

Šéf ODS Petr Fiala sdělil, že rozhodnutí Zemana respektuje a ocenil, že svůj úmysl oznámil s dostatečným předstihem. "ODS je ale přesvědčena, že by Česká republika po příštích volbách měla mít jiného prezidenta. Takového, který nerozděluje společnost, nezpochybňuje základní směřování naší zahraniční politiky a ctí ústavní tradice," poznamenal.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že Zemanova opětovná kandidatura pro něj není překvapením. Pevně ale doufá v to, že nebude znovu zvolen. Podobně se vyjádřila i poslankyně a místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová. "Překvapení to samozřejmě není, ale zasloužíme si prezidenta slušného, který ctí ústavu, je vzorem a důstojně reprezentuje. To Zeman není," napsala na twitteru.

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa jde o očekávané rozhodnutí, které pravděpodobně vychází ze současné podpory od občanů. Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura sdělil, že při pohledu na dosud avizované kandidáty si myslí, že bude dobře, když Zeman opět zvítězí. Považuje ho za jasného favorita.

Europoslanec Jiří Pospíšil (za TOP 09), který také uvažuje o kandidatuře na Hrad, na twitteru napsal, že bylo jasné, že Zeman a jeho okolí nebudou chtít Pražský hrad opustit. "Souboj o směrování země pokračuje. Spojme síly. Nikdo není neporazitelný!" uvedl Pospíšil.