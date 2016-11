Miloš Zeman: Kdybych skončil pod sesuvem na D8, tak se moji oponenti zaradují

Ústecký kraj /ROZHOVOR/- „Ani to nebolelo, že," usmál se prezident Miloš Zeman po exkluzivním rozhovoru pro Deník, který nám poskytl na závěr své třídenní návštěvy po Ústeckém kraji.

V Podbořanech jsme spolu mluvili o nedostavěné dálnici D8, o návrhu zákona postihujícím hanobení hlavy státu jako trestný čin nebo také o tom, kdy se naposledy někomu omluvil.

Se žateckými vojáky jste si zastřílel z útočné pušky na terč v podobě figuríny a hned jste se trefil do břicha. Vlastníte zbrojní průkaz?

Neměl jsem žádnou konkrétní představu osoby, na kterou střílím, přesto byl zásah smrtelný. Zbrojní průkaz nemám, ten má moje žena. Jeden zbrojní průkaz v rodině stačí.

Nechal jste se slyšet, že do kraje přijedete opět na otevření dostavěné dálnice D8, které je naplánováno na 17. prosince. Mnozí odborníci na geologii ovšem upozorňují, že podloží pod dálnicí je nestabilní a může se kdykoliv sesunout. Nebudete se bát dostavěnou dálnicí projet?

Dovedete si přestavit, jak by se moji oponenti zaradovali, kdybych zůstal pod sesuvem? A dovedete si představit, jaký budou mít vztek, až se tak nestane? (směje se)

Myslíte si, že komunisté s ČSSD a SPD-SPO udělali podvod na voličích, když se domluvili na koalici a tím ze hry vyřadili v Ústeckém kraji vítězné hnutí ANO?

Jsou dvě etapy. V první etapě musíte získat přízeň voličů, v druhé etapě musíte získat přízeň koaličních partnerů. Druhá etapa vyžaduje určitou politickou obratnost a chcete-li se jí vyhnout, musíte v té první etapě získat alespoň 50 procent hlasů.

Nová krajská vláda si v koaliční smlouvě stanovila, že nebude podporovat vznik žádného střediska pro uprchlíky na území kraje. Jaký je na to váš názor?

Můj názor je na to naprosto stejný. Jsme v Podbořanech a těsně u Podbořan se hovoří o uprchlickém středisku. Já jsem proti uprchlickému středisku nejen u Podbořan, ale kdekoli jinde, a jediný způsob, jak nemít uprchlické středisko, je nemít uprchlíky. Ale já bych tady nepoužíval termín uprchlík, ale nelegální migrant. A vždy argumentuji tím, že podle Dublinských dohod o azyl máte požádat v první bezpečné zemi. A to je Itálie, to je Řecko, ale rozhodně ne Česká republika, pokud tady nepřistanete letadlem. Jinak jste tady proti Dublinským dohodám, to znamená protizákonně. Vyjádřil jsem i lítost nad tím, že dobrovolně má být v příštích dvou letech umístěno asi šest tisíc migrantů a že na to má být vynaloženo víc než půl miliardy korun. Myslím si, že je tady celá řada záležitostí, například i pomoc ohroženým a týraným dětem, které ty peníze vyžadují daleko víc.

Trojkoalice je naopak pro přímou volbu hejtmanů a starostů. Jste také pro?

Já to podporuji, protože si myslím, že přímá volba starostů a hejtmanů je pokračováním přímé volby prezidenta. A proč by prezident měl být volen jedním způsobem a hejtmani nebo starostové způsobem druhým? Vždy jsem doporučoval, aby technika této volby byla založena na tom, že hejtman nebo starosta bude ten, kdo získá nejvyšší počet preferenčních hlasů na kandidátce nejúspěšnějšího politického subjektu. Tím pádem by nemusely být dva typy samostatné volby, ale v rámci krajských nebo komunálních voleb by byl automaticky zvolen hejtman nebo starosta.

V čem je Krupka krásnější město než Ústí nad Labem, které při každé návštěvě nezapomenete zkritizovat?

Možná proto, že se Krupky z řady důvodů tak nedotkly válečné události. Částečně je to dáno i primárně průmyslovým charakterem Ústí nad Labem, i když na druhé straně Krupka má také historii těžebního průmyslu, nikoli ovšem uhlí, ale cínu.

V Ústeckém kraji jste již navštívil řadu měst. Kam byste se chtěl podívat při další návštěvě?

Mám hrozně rád hory, horská města a osady. Byl jsem například několikrát ve Vejprtech, což je bohem zapomenuté městečko, kam se zdravotnická záchranná služba v zimě dostává velmi obtížně. A protože v Ústeckém kraji mám už téměř odpracováno, ve většině významných měst jsem už byl, tak si snad budu moci ten pátý rok dovolit alespoň jeden den malý odpočinek tím, že navštívím některá sídla v Krušných horách.

V čem jsou Severočeši odlišnější než lidé na Moravě, kde jste byl před návštěvou našeho kraje?

Moravané, zejména jižní Moravané, jsou krajem vína, a i když mě pan hejtman přesvědčoval, že i v Ústeckém kraji se rozvíjí vinařství, tak je nutné objektivně uznat, že nepatrně zaostává za rozlohou vinic na jižní Moravě. Já vycházím z toho, že lidé se liší tím, co pijí. A nejenom tím. Možná daleko podstatněji se lidé liší tím, v čem pracují. Severočeši mnohdy pracovali ve velmi těžkých a náročných podmínkách a pan hejtman má pravdu, když říká, že tady těžené uhlí umožnilo, aby se v Praze topilo a svítilo. Teď je třeba to Severočechům vrátit.

Co říkáte na aktivitu některých poslanců, kteří chtějí navrhnout zákon postihující hanobení hlavy státu jako trestný čin?

Ti, kteří tento zákon navrhli, se odvolávají na zákon na ochranu republiky z roku 1923. Já sám jsem vůči tomuto návrhu zcela neutrální, nebyl jsem jeho iniciátorem, ale uznávám právo asi šedesáti poslanců takový zákon navrhnout. A bude asi platit totéž, co říkám o protikuřáckém zákoně, to znamená, že ho nemohu vetovat, protože jsem kuřák a byl bych v konfliktu zájmů. Tento zákon nemohu vetovat, protože jsem prezident a byl bych v konfliktu zájmů. Ale jak pozoruji cvrkot okolo tohoto zákona, tak se domnívám, že minimálně do parlamentních voleb zákon nebude sněmovnou ani projednán.

Za co jste se naposledy někomu omluvil?

Americkému velvyslanci, protože mě protokol informoval, že nebyl na 28. říjnu, a on tam byl. Ta omluva je stará asi čtrnáct dní, paní redaktorko. A já jsem předpokládal, že jste si jí všimla.

Všimla.

No tak vidíte.