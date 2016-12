Sňatkový podvodník na ženě vylákal 110 milionů. Milovala jsem ho, řekla

Kuřim, Brno – Nešťastná láska dovedla jednapadesátiletou Danu Niederlovou až na lavici obžalovaných Krajského soudu v Brně. Ve středu s ní začalo jednání kvůli tomu, že z kuřimské firmy na Brněnsku, kde pracovala jako hlavní účetní, vyvedla více než 110 milionů korun. Teď jí hrozí až deset let vězení. „Peníze jsem posílala podle pokynů, které mi dal David Siegel. Tvrdil o sobě, že je americký voják ve výslužbě. Říkal, že mě miluje, sliboval mi spokojený a zabezpečený život," popsala obžalovaná muže, který ji podle jejích slov využil a oklamal. Potkali se na internetové seznamce.

Dopisovat si spolu začali na podzim 2014. „Bláznivě jsem se zamilovala. Začala jsem se doučovat angličtinu, slíbil, že si mě vezme a koupíme si dům v Evropě. O peníze si poprvé řekl už v listopadu. Potřeboval prý z Afghánistánu, kde ještě byl, dostat nějaký dar, který měl jako vysoký důstojník dostat," vypověděla Niederlová.

Poslala mu tedy víc než tři sta tisíc. „Říkal, že má peníze navázané v účtech, které se musí osobně vypovědět v Americe. Já tolik peněz neměla, banka by mi je nepůjčila a on na mě tlačil. Převedla jsem je tedy z firmy," dodala obžalovaná.

Později chtěl muž víc a víc peněz. „Říkal si o peníze na letenky, oblečení, hotely a právníky. Říkal, že je to všechno jenom půjčka, že to firmě vrátíme. Utvrdil mě, že je schopný potom poslat třeba padesát milionů najednou. Byla jsem zamilovaná, věřila jsem mu," hájila se žena.

Peníze posílala dál i přesto, že ji varovala její matka. „Měla v telefonu fotku muže, o kterém tvrdila, že je její přítel, kupovala mu i nějaké kosmetické dárky. Řekla jsem jí, že v televizi ukazovali jeho fotku a že je to sňatkový podvodník. Stejně ji varovala i její dcera, která ho našla na internetu," vysvětlila matka obžalované.

Nikdy ho neviděla

I přes varování rodiny a fakt, že se s mužem nikdy neviděla, mu víc jak rok posílala peníze. „Měl přijet v roce 2015 na Vánoce, měli jsme je strávit spolu. Nepřiletěl. Bylo mi trapné chodit i za matkou. Věděla, že má přijet, a já už netušila, jak jí vysvětlit, proč tu stále není," uvedla Niederlová.

Ženu policisté zatkli na začátku letošního roku, potom, co si její podřízení všimli podivných finančních machinací na účtu firmy. „Zarazilo nás několik upomínek na přeplatky. U prvního případu řekla Niederlová, že je to její věc a že si to opraví. V dalším jsem potom zavolala do firmy, které platbu vystavili, aby mi poslali fakturu," popsala jedna ze svědkyň.

O platbě ale nikdo nic nevěděl a čísla účtu neseděla. „Když jsme měli dost podkladů, šli jsme s tím za kontrolorem společnosti, který zavolal do mateřské firmy," dodala žena. O pár dní později Niederlová skončila v poutech.

Práci kvůli kauze neztratila jen obžalovaná, zmiňovaného kontrolora firma propustila také. „V systému jsem se nevyznal, byl jsem až ten poslední, kdo dostával finální výstupy. Žádné indicie neukazovaly, že by se něco takového mohlo ve firmě dít," konstatoval kontrolor.

Podle obžalované má na výši škody svou vinu právě i on. „Kdyby se na to přišlo dřív, byla by to menší částka," prohlásila.

Na to reagoval předseda senátu Michael Vrtek. „Kdyby se na to ale přišlo později, byla by ta částka vyšší," poznamenal směrem k obžalované.

Podle jednoho z vedoucích oddělení, který ženě platby schvaloval, si Niederlová počínala rafinovaně. „Minimálně v polovině případů, kdy za mnou přišla, jsem byl pod časovým tlakem. Na schválení platby byl navíc časový limit a ona vždycky přišla až na poslední chvíli," uvedl vedoucí.

Proč na chybějící peníze ve firmě s dvoumiliardovým ročním obratem nikdo neupozornil dřív, vysvětlil další z podřízených Niederlové. „V roce 2015 měla firma největší obrat v historii, navíc se dostavovala nová hala a nové stroje, takže se platby ztratily," vypověděl svědek. Navíc se jí zadávané platby ve výpisu ztrát a zisků neukazovaly.

Ženě, která má navíc ještě půlmilionový dluh na platebních kartách kvůli bývalému manželovi, teď za podvod hrozí až deset let za mřížemi.