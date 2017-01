Miminko umlátila a pohodila do křoví

Štětí, Ústí nad Labem – Osmadvacetiletá Marcela Brabcová ze Štětí dnes stane před ústeckým krajským soudem kvůli vraždě svého novorozeného syna. Zavraždila ho krátce po narození.

PŘÍPAD MIMINO OBJASNIL dvanáctičlenný vyšetřovací tým složený z policistů krajského ředitelství a Územního odboru Litoměřice. Na snímku Pavel Záhumenský (vlevo) a Martin Charvát. Foto: Deník/Karel Pech

Žena chlapce porodila po utajovaném těhotenství loni 11. března v bytě ve Štětí. Zhruba půl hodiny po porodu dítě zabalila do ručníku a uložila jej do igelitové tašky, osprchovala se a v úmyslu zahladit stopy vyhodila do popelnice prostěradlo od postele, svou košili a odstranila krvavé skvrny.

Tašku i s tělem novorozence následně odnesla z bytu mimo obydlenou část města. Podle státního zástupce měla navíc Brabcová svého syna umlátit opakovanými prudkými údery o zeď nebo o zem. Tělíčko novorozence našel asi o měsíc později traktorista, který pracoval na nedalekém poli.

