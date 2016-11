Ministerstvo: Cena vítězné nabídky na leteckou záchranku byla adekvátní

Praha - Důvodem, proč antimonopolní úřad zakázal ministerstvu zdravotnictví uzavřít smlouvu na provoz letecké záchranné služby v Ústeckém kraji, byla nízká cena vítězné nabídky. Ministerstvo ale tvrdí, že cena byla adekvátní a je možné za ni službu provozovat. Novinářům to dnes řekli zástupci ministerstva. Vítězem tendru v Ústeckém kraji se stala slovenská firma Air-Transport Europe (ATE). Zakázku u antimonopolního úřadu napadla konkurenční DSA, která nyní v oblasti působí.

Ilustrační foto Foto: Deník

Účastníci tendru na provozování letecké záchranné služby neuváděli podle náměstka ministra zdravotnictví Radka Policara konečnou cenu, ale náklady na jednotlivé položky, jako jsou například náklady na palivo, provoz vrtulníků, jejich údržbu, piloty a podobně. "To jsme zkoumali. Měli jsme i znalecký posudek na ekonomiku letového provozu a nedospěli jsme k závěru, že by to byla cena mimořádně nízká či dumpingová," řekl Policar.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) minulý týden vydal předběžné opatření, kterým uzavření smlouvy na ústeckou základnu letecké záchranné služby zakázal. Ministerstvo se teď bude snažit prokázat, že cena byla správná a je možné za ni službu provozovat.

Zástupci ministerstva zopakovali, že pokud by ÚOHS nevydal konečné rozhodnutí v této věci do začátku prosince, budou do Ústeckého kraje od ledna létat policejní vrtulníky z Prahy. Ty už dnes v kraji zajišťují noční provoz. Ústečtí záchranáři ale považují takové řešení za nedostatečné.

DSA bude od ledna létat se záchranářskými vrtulníky z Hradce Králové a Liberce, nyní má společně s Alfa-Helicopter osm základen. ATE by měla létat také z Olomouce, z Jihlavy a Ostravy pak záchranářské vrtulníky rakouské firmy Helikopter Air Transport. Další čtyři bude v letech 2017 až 2020 provozovat stát. Výběrové řízení s předpokládanou hodnotou 1,2 miliardy korun bez DPH bylo vypsáno na šest základen, u pěti už je podepsaná smlouva. Jediným kritériem byla cena.