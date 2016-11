Ministerstvo financí prověří, jak svaz bojovníků nakládá se penězi státu

Praha - Ministerstvo financí chce prověřit, jak Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) nakládá se státními penězi. Důvodem jsou informace o jeho údajném špatném hospodaření. Uvedl to dnes Český rozhlas Radiožurnál. Vedení svazu tvrzení o plýtvání penězi odmítá, kontroly se nebojí. Pro letošní rok dostal spolek z rozpočtu přes šest milionů korun.

Andrej BabišFoto: Deník/Martin Divíšek

"Kritika je obrovská, samozřejmě se mi to nelíbí, necháme to prošetřit. Pokud se to potvrdí, samozřejmě budeme proti tomu," řekl rozhlasu ministr financí Andrej Babiš (ANO). Předseda ČSBS Jaroslav Vodička v reakci na to uvedl, že většinu peněz od státu využívá svaz na provoz, každý rok navíc odevzdává uzávěrku. Vzhledem k tomu se kontroly z ministerstva neobává.

Kritika ČSBS za činy jeho vedení v posledních měsících značně stoupá. Ze svazu navíc odešli nebo byli vyloučeni někteří členové, kteří vedení kritizovali. O informaci, co se ve svazu děje, požádal nedávno své podřízené i ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Současně připustil, že by jeho úřad přestal svaz podporovat. Ministerstvo v návrhu rozpočtu na příští rok počítá s podporou spolku ve výši 200.000 korun.

Ze svazu v poslední době vystoupil třeba válečný veterán Pavel Vranský, ženy spojené s vyvražděním Ležáků za druhé světové války, dcera dlouholetého předsedy svazu Markéta Čermínová nebo ředitel odboru pro válečné veterány ministerstva obrany Eduard Stehlík. V říjnu svaz zrušil svou kladenskou organizaci, prý z organizačních důvodů, podle její tehdejší předsedkyně Gabriely Havlůjové, kterou svaz vyloučil, byla důvodem ale jejich kritika vedení ČSBS.

Podle informací médií členové zrušené kladenské organizace pod vedením Havlůjové chtějí založit nový spolek, který bude mít ustavující schůzi 9. listopadu. Zájem o vstup do něj prý projevila minimálně stovka lidí, kteří odmítají setrvat v ČSBS.