Ministerstvo kultury letos nestihne vyčerpat téměř dvě miliardy z rozpočtu

Rezervy v rozpočtu ministerstva kultury činí asi 1,75 miliardy korun, jsou však účelově určené na dva programy, které ministerstvo spravuje. Platí se z nich především opravy a novostavby sídel státních kulturních institucí či jejich vybavení. Peníze se převádějí, protože jejich spotřebování zdržují třeba průtahy při výběrových řízeních nebo také nenadálé nálezy při opravách historických památek. Uvedl to ekonomický náměstek ministra kultury René Schreier.

Premiér Bohuslav Sobotka (vpravo), ministr kultury Daniel Herman a generální ředitel Národní knihovny Martin Kocanda.Foto: ČTK/Vít Šimánek

Rozpočet ministerstva kultury by v příštím roce měl činit 13,2 miliardy korun, o půl miliardy více než letos. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v pondělí řekl, že ministerstva do rozpočtu na příští rok přispějí čtvrtinou svých rezerv a že by celkem mělo jít zhruba o deset miliard korun. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) dostal podle premiéra pravomoc ministerstvům čtvrtinu výdajů z předchozích let odčerpat. Peníze bude možné využít na přidání vysokým školám a na další vládní priority. Pilný v této souvislosti zmiňoval dopravní infrastrukturu a vědu a výzkum.

Schreier sdělil, že další jednání ještě budou finální částku týkající se MK upřesňovat. Uvedl, že ministerstvo kultury nevytváří rezervy bez předmětného předpokladu vzniku penále či obdobných závazků. „To tedy znamená, že předběžně vyčíslené nespotřebované výdaje resortem jsou přímo úměrné ztíženému čerpání v rámci Programu péče o národní kulturní poklad a programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení,“ uvedl. Celkový stav výdajů na programy k 31. srpnu 2017 je 1,748 miliardy korun, doplnil.

Program péče o národní kulturní poklad hradí opravy a novostavby sídel státních kulturních institucí, aktuálně třeba rekonstrukci historické budovy Národního muzea, Státní opery či závěrečné fáze revitalizace Klementina. Program funguje od roku 2006, bylo v něm přes deset miliard, ale jeho čerpání se léta zpožďovalo. Teprve poslední roky se tempo oprav a staveb zrychlilo. Zahájení opravy Národního muzea ale třeba zdržovalo výběrové řízení, respektive následné posuzování antimonopolním úřadem. Program vláda několikrát prodloužila, zatím platí do roku 2020 a měl by na něj navázat další investiční program.

V případě druhého zmíněného programu čerpání peněz také ovlivňovaly průtahy při výběrových řízeních na dodavatele, respektive zhotovitele, nepředvídané nálezy v průběhu stavebních prací a v ojedinělých případech i právní problémy, třeba insolvence zhotovitelů, uvedl náměstek.