Ministerstvo nedoporučuje kvůli hurikánu cesty do Karibiku a na Floridu

Kvůli hurikánu Irma, který se přibližuje přes karibské ostrovy směrem k jižní části Floridy, české ministerstvo zahraničních věcí důrazně nedoporučuje cesty do Karibiku a na Floridu. Na zastupitelské úřady se s dotazy obrátily desítky Čechů.

Dnes to řekla mluvčí ministerstva Irena Valentová. V Dominikánské republice či na Kubě čeští turisté většinou zůstávají. Některé cestovní kanceláře klienty z oblasti Karibiku ale evakuovaly, vyplývá z ankety ČTK mezi prodejci zájezdů. S cestovní kanceláří je nyní v Karibiku zhruba stovka českých turistů.

Hurikán Irma, který je nejsilnějším hurikánem v oblasti za poslední desetiletí, si už vyžádal nejméně deset obětí. Na příchod hurikánu se připravují Dominikánská republika, Haiti, Kuba, Bahamské ostrovy a také jih Spojených států. Miami, které je největším městem na jihovýchodě Floridy, a také přilehlý okres Miami-Dade nařídily kvůli blížícímu se hurikánu evakuaci. Opustit své domovy musejí obyvatelé pobřežních oblastí a také ostrovů, jako jsou například Miami Beach nebo Key Biscayne. Miami, které úder živlu očekává v noci na neděli, prozatím zřídilo čtyři nouzová ubytovací střediska. Evakuace byla nařízena i na floridských ostrovech Florida Keys.

České ministerstvo zahraničních věcí důrazně nedoporučuje do oblasti jezdit a na svých webových stránkách publikovalo upozornění pro cesty do oblasti hurikánu. Všem, kdo plánují cestu do těchto oblastí, nebo se v této lokalitě již nacházejí, doporučují důsledně sledovat internetové stránky amerického Národního centra pro hurikány (NHC).

Podle mluvčí Valentové kontaktovaly velvyslanectví ve Washingtonu a honorární konzuly v Miami a Orlandu ve středu desítky lidí. "Většinou to bylo v reakci na rozeslání naší varovné zprávy sms a e-mailu, které jsme posílali," řekla dnes. Prostřednictvím systému DROZD bylo takto informováno 308 lidí, dodala. Dotazy se podle ní týkaly zejména logistiky, kam z oblasti odjet. Protože letecké spoje v rámci Floridy jsou už vyprodané, ministerstvo podle mluvčí doporučuje preventivní přesun autem co nejdále severozápadním směrem.

V případě akutní nouze je možné kontaktovat pohotovostní linku zastupitelského úřadu ve Washingtonu +1 202 570 3028. "Případně je možné obracet se i k nám na ústředí," uvedla Valentová.

I podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže není mnoho šancí dostat lidi do letadel. "Záleží také na tom na kterých ostrovech turisté jsou," řekl. Ty cestovní kanceláře, které mohly, podle něj odvezly lidi domů.

CK Fischer má v karibské oblasti několik desítek klientů, kteří jsou v Dominikánské republice a na Kubě. "Postup hurikánu Irma pochopitelně bedlivě sledujeme a jsme ve spojení s našimi spolupracovníky i hotely. Všichni klienti zůstávají ubytováni na hotelech a dostali podrobné instrukce, jak se během hurikánu chovat," uvedl mluvčí CK Jan Bezděk. Turisté mají mít například připravené zavazadlo s doklady, léky, cennostmi, pitnou vodu a trvanlivé potraviny.

FIRO-tour má nyní klienty pouze v Dominikánské republice. "Jsou v pořádku, zatím není plánován dřívější odlet z destinace," uvedla Alena Pilná z CK. Exim tours v oblasti žádné klienty nyní nemá. Hlavní turistická sezona je v Karibiku od poloviny prosince do poloviny května.

"Na jih Kuby a Dominikánské republiky, kde by mělo být počasí podle informací CK v pořádku, lidé odlétají na dovolenou i nadále," dodala Eva Sedlmajerová z portálu dovolena.cz.