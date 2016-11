Ministerstvo obrany podalo trestní oznámení na muže v uniformě SS

Praha, Rakovník – Nacistické symboly podle ministra obrany Martina Stropnického (ANO) k oslavám Dne válečných veteránů nepatří. Ministerstvo obrany se tak nakonec rozhodlo podat trestní oznámení na muže, který v nacistické uniformě SS stál u pamětní desky věnované pilotům Royal Air Force (RAF), česky Královského letectva britských ozbrojených sil. Organizátor akce a předseda Klubu vojenské historie v Rakovníku Jiří Svoboda zmínil, že se jedná o přehlídku vojenských uniforem, přesto podle válečných veteránů, vedení radnice, měl muž v nacistické uniformě stát při pietní aktualespoň z morálního hlediska zcela mimo.

"MO (ministerstvo obrany, pozn. red.) podalo v souvislosti s pietním aktem Dne veteránů v Rakovníku trestní oznámení. Esesácké symboly na oslavy Dne válečných veteránů nepatří," napsal ministr obrany Martin Stropnický na svůj oficiální twitterový účet.

Organizátor akce a předseda Klubu vojenské historie v Rakovníku Jiří Svoboda zmínil, že se jedná o přehlídku vojenských uniforem, přesto podle válečných veteránů, vedení radnice a dalších, měl muž v nacistické uniformě stát při pietní aktu alespoň z morálního hlediska zcela mimo.

"To, co se stalo, za A bylo organizováno Klubem vojenské historie v Rakovníku, za B v rámci té akce, co jsem viděl záznam, který je na serveru youtube veřejně dostupný, nedošlo k trestnému činu ani přestupku. Nebo-li město, byť by tam byl úředník, jako že tam nebyl, nemělo možnost shromáždění rozpouštět, policie, která na místě přímo byla, neměla možnost shromáždění rozpouštět, nebo proti němu zakročit. Jiná otázka je, zda to bylo, či nebylo vhodné, aby tam ta uniforma byla. Takže nesměšujme právní záležitosti se záležitostmi, dejme tomu, morálními," řekl novinářům na tiskové konferenci starosta města Pavel Jenšovský (ČSSD) a pokračoval: "Abychom zabránili opakování této záležitosti, hovořili jsme s místostarostou s panem Svobodou, který sám samozřejmě vnímá tu reakci, která nastala. Domluvili jsme se na tom, že při pietních aktech uniformy tohoto typu vystavovat nebude."

"Akt měl tři fáze. Ta první byla zopakování historie, druhá fáze byla představení dobových uniforem defakto od Rakouska-Uherska až po vietnamskou válku. Třetí fáze byla poděkování veteránům za naši svobodu. Nicméně, bohužel, vše bylo shrnuto do jedné fázea tím pádem vzniklo takovéto nedopatření. Pan Svoboda měl fáze striktně oddělit. Bohužel se tak nestalo," doplnil Miroslav Samaš (ANO), místostarosta Rakovníka.

Kritiku ovšem předseda Klubu vojenské historie v Rakovníku nesklidil jen za přítomnost uniformy nacistické SS u pamtní desky pilotů RAF, ale také za to, že svým výrokem v závěru svého proslovu defakto podpořil současnou hlavu státu. „Pan prezident byl demokraticky zvolen. Pokud se to někomu nelíbí, má dvě možnosti. Může se buď odstěhovat, a nebo třeba oběsit," řekl na náměstí Jiří Svoboda.

„V úžasu a v následném šoku jsem stál a díval se na autora této věty s nadějí, že jsem se přeslechl, anebo že se řečník přítomným omluví. Nepřeslechl jsem se, ani se řečník neomluvil, odcházel jsem z náměstí rozčarovaný z toho, že tato důstojná vzpomínková akce se v závěru zvrhla v politický mítink s neuvěřitelným doporučením: 'Máš jiný názor než já? Tak se odstěhuj, nebo se běž oběsit.' Neudělám ani jedno ani druhé ale udělám to, že na příští vzpomínkovou akci na Den vojenských veteránů v Rakovníku nepůjdu. Takovýto závěr jinak velmi důstojné vzpomínkové akce si ti, na jejichž počest se sešlo několik desítek lidí, určitě nezaslouží," napsal Deníku přítomný Jaromír Tupý.