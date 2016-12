Ministerstvo plánuje nahradit nynější dvě dávky na bydlení jednou novou

Praha - V Česku by se místo nynějších dvou dávek na bydlení mohla v budoucnu vyplácet jen jedna dávka. Nový příspěvek na bydlení by nahradil současný příspěvek a doplatek a lidé by ho měli podle plánů ministerstva práce dostávat od roku 2020. Resort si od změny slibuje větší adresnost a účinnost podpory. Vyplývá to z podkladů k připravovanému zákonu o sociálním bydlení, který by měla v brzké době projednat vláda.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Taneček David

Potřební mohou nyní získat na bydlení příspěvek ze systému sociální podpory a doplatek ze systému hmotné nouze. Výdaje na tyto dávky každoročně rostou. V roce 2012 se na příspěvek a doplatek vydalo celkem 7,4 miliardy, loni 12,3 miliardy. Letos za prvních deset měsíců to bylo přes 10,2 miliardy korun. Příspěvek v říjnu pobíralo 211.000 lidí a doplatek 59.100.

Čtěte také: Příjemců dávek hmotné nouze ubylo za poslední tři roky o čtvrtinu



Ministerstvo práce plánuje dvě nynější dávky zrušit a nahradit je jediným příspěvkem na bydlení z nového systému sociálního bydlení. Ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) už dřív řekla, že mít dvě dávky není logické, stejně obě vyplácí úřad práce. Kritizovala také to, že peníze od státu často směřují do nevyhovujícího bydlení a předražených ubytoven.

Příspěvek i doplatek v jednom

Podle ministerstva práce by nový příspěvek měl "zahrnovat principy obou dávek" - příspěvku i doplatku, měl by být ale adresnější a měl by se poskytovat jen do bydlení s odpovídající kvalitou. Získat by ho mohli lidé v sociálních i běžných bytech. Podle podkladů pro vládu změna dávek výdaje v příštích letech nesníží, poklesnout by mohly až za delší čas. Počítá se s tím, že díky sociálnímu bydlení a jeho nové dávce by mohlo ubýt lidí v tísni. Víc dospělých by si po vyřešení bytových problémů mohlo najít práci, platili by pak sociální odvody a nepotřebovali pomoc od státu.

Dávky na bydlení se vypočítávají z normativních nákladů, které každý rok podle výše nájmů, cen energií či spotřeby vody stanovuje vláda. Na příspěvek má nárok vlastník nebo nájemník, který je v bytě trvale hlášený, pokud mu na pokrytí nákladů na přiměřené bydlení nestačí v Praze 35 procent a jinde 30 procent příjmu. Dávka pak odpovídá rozdílu mezi normativem a 0,3 či 0,35násobkem příjmu. Doplatek dorovnává výdaje na bydlení tak, aby lidem zbylo na živobytí. Za přiměřenou bytovou plochu pro jednu osobu se považuje 38 metrů čtverečních, pro dvě 52, pro tři 68 a pro čtyři a víc lidí 82 metrů.

Podle záměru ministerstva práce by normativy neměla každoročně stanovovat vláda, ale měly by se valorizovat. Měnily by se tehdy, když by ve sledovaném období ceny za bydlení rostly aspoň o pět procent. Do příjmu by se lidem nově započítávalo i daňové daňové zvýhodnění, tedy například sleva na děti. Žádost o dávku by bylo možné podat i elektronicky.

Čtěte také: Valorizace penzí: Sazba sociálního pojištění se nezvýší, tvrdí Marksová

Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) patří přijetí zákona o sociálním bydlení k deseti prioritám, které chce vláda do voleb stihnout. Sobotka dnes řekl, že nynější dvě dávky problémy s bydlením neřeší a naopak vedou k byznysu s chudobou. "Je potřeba mít po 25 letech zákon o sociálním bydlení, není možné to flikovat způsobem jako dnes," uvedl Sobotka.

Nahrazení dvou dávek na bydlení jedním "příspěvkem na náklady" navrhl už v roce 2012 tehdejší ministr práce Jaromír Drábek (TOP 09). Změna měla být součástí vládního úsporného balíčku, nakonec z něj ale vypadla.