Prezident ČLK Kubek: Ministerstvo posoudí, které požadavky lékařů lze stihnout

Praha - Ministerstvo zdravotnictví posoudí, které požadavky lékařů je možné do příštích sněmovních voleb naplnit. Lékaři žádají mimo jiné vyšší platby do systému či jejich spravedlivější rozdělování. Po jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem (oba ČSSD) to novinářům řekl prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek. Němeček se domnívá, že většinu požadavků vláda plní. Nad analýzou se lékaři podle Kubka znovu se Sobotkou sejdou asi za měsíc.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek.Foto: Deník/Vít Šimánek

Kubek poznamenal, že se zkracuje období, v kterém současná vláda ještě stihne něco prosadit. Sněmovní volby se uskuteční příští rok na podzim, prosazení zákonů ale může trvat i mnoho měsíců. "Ministr zdravotnictví dostal za úkol, aby ministerstvo provedlo analýzu toho, co z našich návrhů je realizovatelné v krátkodobém horizontu," uvedl Kubek. Kubek Sobotkovi předložil požadavky komory na řešení situace ve zdravotnictví, kterou komora označuje za krizovou. Lékaři žádají mimo jiné zvýšení plateb do systému a jejich spravedlivější rozdělování, reformu vzdělávání lékařů a sester a jejich lepší ohodnocení. Požadavky si komora, která má asi 52.200 členů, schválila v září na mimořádném sjezdu. "Já si myslím, že většinu z toho plníme, reformujeme vzdělávání, připravujeme nový úhradový systém pro nemocnice, v nejbližších týdnech do vlády půjde zákon o pravidelné valorizaci za státní pojištěnce," řekl po schůzce Němeček. Prezident lékařské komory ale zopakoval, že lékaři nejsou s prací ministra Němečka spokojeni a uvítali by změnu na tomto postu. Na dotaz, zda premiér uvedl, že by chtěl Němečka vyměnit, Kubek řekl: "Dá se říci, že ne. Ale domluvili jsme se, že v horizontu měsíce dojde k vyhodnocení situace ve zdravotnictví, takže pokud by byly nějaké změny, tak by to asi bylo v tomto horizontu."

Autor: ČTK