Ministerstvo povolilo vývoz Slovanské epopeje pouze do Japonska

Praha - Muchova Slovanská epopej bude vystavena pouze v Japonsku. V Číně, kam měla zamířit poté, nebyly podle ministra kultury Daniela Hermana zajištěny potřebné standardy. Ministerstvo kultury vydalo povolení k vývozu epopeje do Japonska tento týden, řekla mluvčí úřadu Simona Cigánková. Cyklus děl, který je kulturní památkou, by měl Česko opustit v únoru. Výstava v Tokiu začne v březnu.

Proti asijskému turné se ozývají kritické hlasy. Obávají se poškození děl. Proti vyvezení díla vznikla petice, kterou podepsal i starosta Moravského Krumlova, kde byla epopej dlouho dobu vystavena.

Japonsko v souvislosti s 60. výročím obnovení diplomatických vztahů mezi Japonskem a Českou republikou vyhlásilo rok 2017 Rokem české kultury v Japonsku, sdělila dnes mluvčí Českých center Petra Jungwirthová. České centrum Tokio oslaví 12. prosince 2016 deset let od svého založení.

Ministerstvo podle Cigánkové vyhodnotilo, že v případě cesty do Japonska "jsou pro epopej zaručeny odpovídající podmínky". O vývozu do dalších zemí se nerozhodovalo," uvedla.

Ministr Herman při sněmovních interpelacích řekl, že v případě žádosti Galerie Hlavního města Prahy o zapůjčení díla do Číny vyhodnotilo tento vývoz jako rizikový a žádalo o odstranění rizik. Jako příklad uvedl nedostatečné zajištění bezpečnosti obrazů při poměrně dlouhých přestávkách mezi jednotlivými výstavami. Galerie pak podle něj revidovala svoji žádost a žádala jen o povolení dočasného vývozu do Japonska. "A vývoz do Japonska byl vyhodnocen jako bezproblémový," řekl Herman.

Obavu z převozu děl má i Muchův příbuzný

Velkoplošné obrazy z dějin Slovanů budou do konce roku k vidění ve Veletržním paláci v Praze. Poté začne příprava na transport. Ministr řekl, že o vývozu do další asijské země už se nejednalo. Kritici, kteří sepsali petici, i Muchův příbuzný John Mucha vyjádřili obavu z převozu děl. Ukládání do přepravních tubusů a opakované vypínání je může nenávratně poškodit, tvrdí. Praha to odmítá. Podle Národní galerie jsou ve výborném stavu a na transport jsou připravena.

Herman poslancům řekl, že obrazy letos v listopadu prohlédl malíř a restaurátor Michal Tomek a konstatoval, že se nacházejí ve velmi dobrém technickém stavu. V Japonsku je podle něj zaručena veškerá odborná péče, s tamními partnery jsou dostatečné zkušenosti, proto podle svých slov obavy nemá.

Rok české kultury v Japonsku je koncipován jako přehlídka českého výtvarného umění, filmů a hudby, jejímž vrcholem má být výstava Slovanské epopeje, která bude od 8. března do 5. června 2017 v Tokiu. "Akce Rok české kultury vznikla s cílem využít této významné události a upozornit na řadu českých kulturních podniků, které během roku 2017 proběhnou a doplnit je řadou výstav, koncertů a projekcí," uvedl Marcel Sauer z českého velvyslanectví v Japonsku.

Praha stále řeší umístění pláten

Dílo se za velké mediální pozornosti v roce 2012 přestěhovalo do Prahy z Moravského Krumlova, kde bylo desítky let vystaveno na zámku. Plátna podle malířova odkazu patří Praze, přáním autora ale bylo, aby město epopeji vybudovalo samostatný výstavní pavilon. To se zatím nestalo, Praha podle primátorky Adriany Krnáčové (ANO) stálé umístění řeší. Dočasně by se podle ní dílo mohlo vrátit i na Moravu.

Vyvezení díla kritizuje starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina. Uvedl, že Praha umístění Slovanské epopeje neřeší. "Pokud chce řešení oddálit tím, že ji pošle na tři roky do zahraničí, tak je to velmi směšné a vyjadřuje to neúctu k českým kulturním památkám," sdělil Třetina.