Ministerstvo spravedlnosti se letos zaměřilo na proměny vězeňství

Praha - Ministerstvo spravedlnosti se v uplynulém roce zaměřilo na problematiku vězeňství. Představilo a začalo naplňovat desetiletou koncepci, která počítá se snížením recidivy odsouzených mimo jiné díky vyšší zaměstnanosti vězňů. Z legislativních návrhů mu vláda schválila novelu insolvenčního zákona, automatický generátor přidělující kauzy soudcům nebo protiteroristickou novelu trestního zákoníku. Úřad také spustil centrální registr přestupků.

Robert PelikánFoto: Deník/Martin Divíšek

Cílem koncepce vězeňství do roku 2025, kterou ministr Robert Pelikán (ANO) zveřejnil v lednu, je snížit recidivu vězňů na zhruba 50 procent. Centrum pozornosti se tak přesouvá z toho, jak vězně střežit, spíše na otázku, jak dosáhnout toho, aby se už do věznice nevrátili. Koncepce staví vedle zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu také na jejich lepším vzdělávání. Vězeňská služba má například přizpůsobit nabídku rekvalifikačních kurzů poptávce na trhu práce nebo nabídnout vězňům dluhové poradenství.

V oblasti vězeňství je znovu problémem přeplněnost věznic. Ministerstvo chtělo otevřít ženskou věznici v bývalém výchovném ústavu v Králíkách, místní to ale v listopadovém referendu odmítli. Výsledek sice pro úřad není závazný, Pelikán ale přislíbil, že bude k hlasování přihlížet. Vazebním věznicím by mohly částečně ulevit elektronické náramky, které by se po dokončení výběrového řízení měly podle ministra začít využívat v únoru či březnu.

Právě zavedení elektronického monitoringu vězňů označil Pelikán při březnovém bilancování roku ve funkci za věc, jež trvá déle, než by chtěl - společně se zákonem o státním zastupitelství, který letos vláda poslala do Sněmovny. Mezi svými hlavními prioritami pro nacházející období tehdy jmenoval regulaci exekucí a zprůhlednění insolvencí. K exekucím úřad poslal do připomínkového řízení novelu, jež chce, aby se o člověka, na nějž je uvaleno více exekucí, staral jen jediný exekutor. Pelikán také podepsal vyhlášku, která od dubna sníží odměny exekutorů. K insolvencím pak ministerstvo připravilo návrh, který umožní osobní bankrot širšímu množství dlužníků.

Vláda letos schválila další novelu ohledně insolvencí, jež má zabránit šikanózním insolvenčním návrhům a činnosti podvodných oddlužovacích firem. Ministerstvo dále v kabinetu prosadilo změny ve veřejném opatrovnictví, věcný záměr rozšíření bezplatné právní pomoci nebo zavedení algoritmu pro náhodné přidělování kauz soudcům, který by zcela vyloučil možnost předpokládat, jaký soudce dostane podle rozvrhu práce na starost příští spis. Další schválená změna, kterou v prosinci potvrdil svým podpisem prezident, zefektivňuje trestněprávní postih činů spojených s terorismem - mimo jiné zavedla jako samostatné trestné činy financování terorismu a také jeho propagaci a podporu. Dlouho očekávaný zákon o soudních znalcích by měla vláda projednat v lednu.

Od října ministerstvo spustilo registr přestupků, který má úřadům pomoci sdílet informace a efektivněji postihovat recidivu vážnějších přestupků. Za opakované přestupky totiž hrozí vyšší pokuta.

Ve vztahu k zahraničí bylo letošním nejvýraznějším Pelikánovým rozhodnutím to, že nevydal do USA Libanonce Alího Fajáda viněného ze spolupráce s teroristy. Spekuluje se, že souviselo s propuštěním pěti unesených Čechů z Libanonu. Ministr se také vyjádřil k pročínskému prohlášení nejvyšších ústavních činitelů, které označil za "bezpáteřní ponižování". Podle některých zdrojů proto prezident Miloš Zeman nepovýšil na generálmajora Pelikánova nominanta, šéfa Vězeňské služby Petra Dohnala.

