Ministerstvo spravedlnosti získalo objekt karlínských kasáren

Praha - Objekt bývalých kasáren v pražském Karlíně, který se v minulosti neúspěšně snažilo prodat ministerstvo obrany, již patří ministerstvu spravedlnosti. V pondělí to sdělilo jeho tiskové oddělení. O převod práva hospodařit s objektem úřad před časem požádal s vizí, že by v komplexu mohl vzniknout justiční palác.

Karlínské kasárny. Foto: DEnÍK/ Dimír Šťastný

Jaké konkrétní soudy by měly v někdejších kasárnách Jana Žižky sídlit, ministerstvo stále ještě neuvedlo. „Ministerstvo spravedlnosti má v plánu komplex využít pro budoucí potřeby pražských resortních organizačních složek," napsal Jakub Říman z tiskového oddělení.

To by znamenalo, že vedle soudů by se do areálu mohla přesouvat i některá státní zastupitelství nebo střediska Probační a mediační služby. Praha ovšem už jeden rozsáhlý justiční areál má, a to Na Míčánkách ve Vršovicích.

Karlínský projekt je až otázkou příštích let

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) už dříve zveřejnil svůj záměr prodat historické soudní budovy v centru metropole. Zároveň upozornil, že karlínský projekt je až otázkou příštích let, protože současnou prioritou ministerstva zůstává výstavba justičního paláce v Ústí nad Labem.

Na dotaz, jak a s jakými náklady se bude úřad starat o pražské kasárna, aby nechátraly, ministerstvo odpovědělo, že „provádí průběžnou údržbu". „Areál spravujeme zatím krátkou dobu a náklady spojené s údržbou nelze v tuto chvíli kvalifikovaně odhadnout," uzavřelo. Ministerstvo obrany uvádělo, že náklady na údržbu areálu jsou nízké a činí ročně 300 tisíc korun, protože část budovy pronajímalo.

Ministr soutěž zastavil

Původní tendr na odkup kasáren, které v roce 2002 poškodila povodeň, vyhrála firma podnikatelky Ivany Tykačové s nabídkou téměř 590 milionů korun. Stát požadoval nejméně 581 milionů.

Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) však soutěž zastavil kvůli podezření z majetkového propojení vítězné firmy s dalším účastníkem výběrového řízení.

Objekt kasáren pochází z 19. století

Následně ale ministerstvo vydalo prohlášení, že informace o majetkovém propojení firem není pravdivá. V následném druhém kole neprojevil zájem nikdo. Ministerstvo tentokrát žádalo nejméně 620,2 milionu korun.

Historický objekt kasáren pochází z 19. století, pro vojenské účely byl využíván v době Československa i České republiky. Ve druhé polovině 20. století v areálu sídlily různé útvary a zařízení pražské vojenské posádky jako posádková hudba, vojenská policie, velitelství nebo ošetřovna.

