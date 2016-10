Ministerstvo: Štein není oprávněn jednat za vojenskou pojišťovnu

Praha - Ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP) Karel Štein není podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) oprávněn jednat za pojišťovnu. Jeho rozhodnutí z poslední doby včetně vyhlášení dnešních doplňovacích voleb do správní rady jsou neplatná. Vyplývá to z prohlášení, která redakci poskytlo MPSV. To je zřizovatelem pojišťovny. Volby už dříve zpochybnil ministr financí Andrej Babiš (ANO). Vedení pojišťovny se k aktuálnímu dění nechce vyjadřovat, odvolání Šteina považuje za neoprávněné.

dnes 18:06 SDÍLEJ:

Vojenská zdravotní pojišťovna VoZP ČRFoto: Archiv

V dnešních doplňovacích volbách byl podle informací ČTK zvolen Branislav Choreň z Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády, který byl jediným kandidátem. Správní rada Šteina na konci září odvolala, ministerstvo zdravotnictví tento krok ale právně zpochybnilo a Štein ve funkci zůstal. Šteina policie stíhá kvůli nehospodárnému nakládání s penězi. MPSV se domnívá, že lidé, kteří dnes jednají za pojišťovnu, se neřídí rozhodnutím zářijového jednání správní rady, na kterém byl Štein odvolán, ani výzvou dozorčí rady z minulého týdne, která k respektování kroků správní rady vyzvala. "V právním státě je podle mého názoru zcela nemyslitelné, aby se vedení jakékoliv společnosti svévolně rozhodlo, že jeho odvolání je neplatné a bez dalšího odmítlo se tomu rozhodnutí podřídit," uvedl ředitel odboru MPSV Jiří Károly. Károly soudí, že Štein nyní může "své trestní stíhání nepřípustně ovlivňovat ve svůj prospěch". Podle něj nelze zpochybňovat odvolání Šteina kvůli tomu, že se jednání správní rady zúčastnili dva členové, jejichž členství je sporné. V jejich případě soud v říjnu vydal předběžné opatření, podle kterého se nesmí účastnit jednání rady. Podle Károlyho ale předběžné opatření nepředjímá výsledek sporu o to, zda jsou právoplatnými členy. "A dále toto předběžné opatření směřuje do budoucnosti, a tedy se vůbec nedotýká platnosti předchozích úkonů, včetně jednání správní rady dne 23. 9. 2016," uvedl Károly. Mluvčí pojišťovny Richard Medek napsal, že vedení pojišťovny se nyní nebude vyjadřovat k dění v samosprávných orgánech. "Svůj postoj k probíhajícím nejasnostem vyplývajícím z neoprávněného odvolání předsedkyně správní rady a generálního ředitele již dříve opakovaně deklarovalo. Je podloženo nezpochybnitelnými právními autoritami, stejně tak jako postojem ministerstva zdravotnictví a rozhodnutími soudu," uvedl Medek. Podle ministerstva práce je pojišťovna v těžké personální krizi, protože za ni jedná Štein, který k tomu není podle MPSV oprávněn. "Veškeré jeho úkony z poslední doby, včetně povolání náhradníků do orgánů pojišťovny a vyhlášení doplňovacích voleb, jsou tak od počátku neplatné," uvedlo ministerstvo. Odpovědnost za tento stav podle MPSV nesou především lidé, kteří popírají platnost odvolání Šteina.

Autor: ČTK