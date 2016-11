Ministerstvo žádá zvýšení příspěvku ČR na kosmické aktivity

Praha - Ministerstvo dopravy navrhuje zvýšit národní příspěvek na programy Evropské kosmické agentury (ESA). Úřad navrhuje, aby Česká republika příští rok na kosmické aktivity vyčlenila 830 milionů korun. Řekl to mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Podle resortu dopravy, který v Česku kosmické aktivity koordinuje, jsou české příspěvky na chod agentury ve srovnání se zbylými členskými státy dlouhodobě podhodnocené. Loni vláda český příspěvek 327 milionů korun navýšila o 200 milionů Kč.

Ilustrační foto. Foto: Facebook ESA BIC Prague

Přesto ani tyto peníze nestačily ke smazání deficitu, který Česko vůči svým závazkům má. Navíc se země během roku přihlásila do nového volitelného programu na vývoj nových nosných raket Ariane 6. K naplnění cílů vytyčených v Národním kosmickém programu za roku 2014 chybí vyplatit 245 milionů korun ročně do takzvaných volitelných programů ESA, uvedlo v materiálu pro jednání vlády ministerstvo. Úřad proto navrhuje roční příspěvek do volitelných programů evropského kosmického programu o tuto částku navýšit na 445 milionů korun.

K tomu je třeba připočíst 225 milionů korun na povinné aktivity ESA, které hradí z vlastního rozpočtu ministerstvo školství, a dalších 60 milionů ministerstva školství na volitelné programy z oblasti výzkumu a vývoje. Další částkou, ze které se skládá český příspěvek evropské kosmické agentuře, je sto milionů korun pro přípravu průmyslových kapacit v ČR pro zapojení do kosmického programu, který vyplývá Národního kosmického programu.

Evropská kosmická agentura byla založena v roce 1975 s cílem navrhovat a realizovat Evropský kosmický program. Cílem ESA je prohloubit znalosti o planetě Zemi, Sluneční soustavě i celém vesmíru. ESA má 22 členských států a zaměstnává přes 2200 specialistů. Její ústředí je v Paříži. Součástí ESA je agentura GNSS zabývající se vývojem evropského satelitního systému Galileo, jejíž sídlo je v Praze.