Ministerstvo zdravotnictví chce do ČR přilákat sestry z Ukrajiny

Praha - Ministerstvo zdravotnictví (MZ) připravuje pilotní projekt, který by měl do Česka přilákat zdravotní sestry z Ukrajiny. Návrh chce v listopadu předložit na jednání vlády. ČTK to řekl mluvčí ministerstva Ladislav Šticha. Projekt, který má pomoci vyřešit nedostatek sester v nemocnicích, má i 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. V jeho rámci by mohlo během října dorazit do Česka 17 sester.

MZ se podle mluvčího původně připojilo k programu ministerstva průmyslu a obchodu, který má urychlit zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Ten ale nenaplnil očekávání MZ. Proto se ministerstvo rozhodlo připravit vlastní projekt. "V rámci něho bychom rádi posílili české zdravotnictví o zdravotní sestry z Ukrajiny," uvedl Šticha. Podle něj ale úřad nepředpokládá masový příliv, mohlo by se jednat o desítky nových zdravotnic či zdravotníků ročně. Ministerstvo tím chce řešit nedostatek sester především v akutní nemocniční péči. V budoucnu by mělo pomoci také zjednodušení vzdělávání sester. Zatímco teď musí po střední škole absolvovat ještě tříleté bakalářské studium, nově by jim po středoškolském vzdělání měl stačit jeden rok na vyšší odborné škole. Potřebná novela zákona je nyní ve Sněmovně. Na Ukrajině je už nyní připraveno 17 zdravotních sester zapojených do pilotního projektu 3. lékařské fakulty UK. Čeká se na vyřízení jejich žádostí o uznání vzdělání. Předpokládá se, že by sestry mohly přicestovat během října. "Sestry budou nejdříve zařazeny na pozici sestra s dohledem a čtyři až šest měsíců se budou připravovat na aprobační zkoušku. Vše bude záležet především na úrovni, s jakou budou ovládat český jazyk. Po aprobaci budou ukrajinské sestry zařazeny na pozici všeobecná sestra," uvedla na dotaz ČTK Česká asociace sester. Zástupci fakulty bližší podrobnosti k příjezdu ukrajinských sester nechtěli sdělit. Proti obsazování volných míst lidmi z Ukrajiny se dlouhodobě staví odbory. Podle asociace sester ale už nyní v Česku ukrajinské sestry pracují, několik jich je například ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. "Pacienti je vnímají velmi pozitivně a dosud nebyl zaznamenán sebemenší problém," uvedla asociace. Kolik jich v Česku skutečně je, ale není jasné. Přesnou evidenci nevede ani asociace, ani ministerstvo zdravotnictví, ani Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Sester ubývá nejvíc v akutní nemocniční péči. ÚZIS evidoval loni 47.495 úvazků sester v akutní péči, což je o 1530 méně než v roce 2010. Naopak v ostatní nelůžkové péči jich přibylo, úvazky ve stejném období stouply o 1287 na 29.003.

