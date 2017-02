Ministerstvo obrany bude mít vyšší rozpočet než očekávalo

Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) očekává příští tři roky oproti plánům vyšší růst obranného rozpočtu. Vyzval vedení armády, aby chystalo investiční plány na příští roky ve dvou variantách.

První má počítat s každoročním nárůstem rozpočtu o pět miliard korun, druhý s osmimiliardovým růstem. Stropnický to uvedl na dnešním velitelském shromáždění české armády k vyhodnocení loňského roku.

Ministr před veliteli řekl, že si nedovede představit, že by nebyl dodržen koaliční závazek, který počítá s dosažením výdajů na obranu do roku 2020 ve výši 1,4 procenta HDP. Poukázal při tom i na tlak nové americké administrativy, aby se evropští členové NATO finančně více podíleli na společné obraně. Nyní ČR na obranu dává necelých 1,1 procenta HDP. Členové NATO by měli dávat dvě procenta, což dodržuje menšina zemí.

Současný nárůst rozpočtu dosažení slíbených 1,4 procenta HDP nepředpokládá. Podle schváleného výhledu předpokládaný rozpočet na rok 2018 činí 57,8 miliardy korun a na rok 2019 pak 62,7 miliardy, což by bylo asi 1,2 procenta HDP. Pro dosažení 1,4 procenta HDP by bylo potřeba, aby byl v roce 2019 rozpočet ve výši asi 68 miliardy a v roce 2020 o necelých osm miliard více.

Stropnický předpokládá, že se jeho úřadu podaří s ministerstvem financí domluvit vyšší růst rozpočtu nejen na příští rok, ale i na další dva roky. Místo slibovaných asi pěti miliard by tak ministerstvo obrany mělo dostat každoročně miliard osm.

Vedení armády dnes na velitelském shromáždění hodnotí loňský rok, podle náčelníka generálního štábu Josefa Bečváře se budou zabývat i plány na letošek. Loňský rok označil Bečvář ve svém projevu za úspěšný. Připomněl novelizaci branné legislativy nebo první rok realizace koncepce výstavby armády do roku 2025. Podařil se podle něj překročit rekrutační cíl, když místo plánovaných 2000 nových vojáků jich bylo přijato 2148. Připomněl také, že se česká armáda v zahraničí účastnila 12 operací a nasadila v nich více než 860 vojáků. Další stovky vojáků byly vyčleněny pro pohotovostní účely pro síly Evropské unie a NATO a další stovky pro případ zhoršení migrace.

