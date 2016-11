Ministr dopravy Ťok nehodlá po výzvách z ČSSD rezignovat

Praha - Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) nehodlá po výzvách koaličních kolegů z ČSSD rezignovat. Uvedl to v dnešních Lidových novinách (LN). O možném konci Ťoka kvůli nespokojenosti s jeho prací mluvil v posledních dnech premiér a předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka či ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Ministra dopravy se naopak zastal předseda hnutí ANO a vicepremiér Andrej Babiš. Sobotka se dnes s Ťokem sejde, aby projednali výsledky práce ministra dopravy.

Premiér Bohuslav Sobotka a ministr dopravy Dan Ťok.Foto: Deník/Martin Divíšek

Premiér prohlásil v deníku Právo, že by uvažoval o výměně Ťoka, kdyby mohl dělat revizi i u členů vlády z koaličních stran. Ťok by podle Sobotky mohl odvádět lepší práci. Ministra dopravy kritizoval i místopředseda ČSSD Chovanec. "Mýto problém, dráhy problém, na silnicích parkoviště. Co začít konečně řídit svůj tým jako firmu a dát pár lidem taky padáka?" odkázal na twitteru na Babiše a Ťoka. "Nevidím žádný důvod vyslyšet výzvy ze sociální demokracie a rezignovat," reagoval v LN na výtky Ťok.

Ťok tvrdí, že sociální demokraté zpochybňují dobré kroky ministerstva pod jeho vedením. "Chápu, že po zpackané výměně ministrů potřebují tuto 'politickou sebevraždu' zamlžit tématem, které by pomohlo mediálnímu prostoru rychle na toto absolutní selhání zapomenout - a proto zaútočili na ministerstvo dopravy a na mě," prohlásil.

Sobotka v pátek oznámil, že ve vládě skončí ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (oba ČSSD). Podle premiéra je to reakce ČSSD na výsledky voleb do krajů a snaha zmobilizovat členy vlády před volbami do Sněmovny. Prezident Miloš Zeman s návrhem souhlasí. Premiér po dnešním setkání s Ťokem plánuje bilanční schůzky i s dalšími členy svého kabinetu.