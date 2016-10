Ministr kultury přijal dalajlamu, mluvili o potřebě soucitu

Praha - Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) se dnes v Praze setkal s tibetským duchovním vůdcem, 14. dalajlamou. Setkání v sídle ministerstva kultury na Maltézském náměstí se zúčastnili také další zástupci lidovců. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) již dříve označil schůzku za soukromou iniciativu členů svého kabinetu.

Ministr kultury Daniel Herman se setkal 18. října v Praze s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou.Foto: ČTK

"Je pro nás velkou ctí setkat se osobně s vámi a jednat o spirituálních hodnotách, které reprezentujete," přivítal Herman dalajlamu. U dlouhého stolu v Kulečníkovém sále Nostického paláce zasedli také místopředseda lidovců a místopředseda Sněmovny Jan Bartošek, místopředsedkyně Senátu Miluše Horská (KDU-ČSL), předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, bývalá europoslankyně Zuzana Roithová a senátor Petr Šilar (oba KDU-ČSL).

Kromě potřeby soucitu, který podle dalajlamy je hlavní silou pro dosažení míru, zmiňoval buddhistický mnich také svou orientaci marxisty v otázce ekonomické. Odsoudil ale, kam marxismus došel "po Leninovi". "Původní teorie marxismu o rovnosti všech lidí je soucitná myšlenka," řekl.

Ministerstvo zahraničí v pondělí sdělilo, že se k soukromému programu členů vlády nevyjadřuje. Herman uvedl, že dalajlamu přijal jako představitele významného světového duchovního směru, což mu náleží, neboť do jeho resortu spadá agenda církví, a tedy i duchovních věcí.

Protest čínských diplomatů

Proti návštěvě dalajlamy již počátkem roku protestovali čínští diplomaté, kteří požádali ministerstvo zahraničí, aby dalajlamovi buď zabránili přijet, nebo veřejně vystoupit. Vedení ministerstva jim ale nevyhovělo. Stalo se tak ještě před letošní návštěvou čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v ČR.

Zatímco dalajlamu vždy přijímal tehdejší prezident Václav Havel, na jehož pozvání tibetský duchovní vůdce do Prahy přijížděl, Havlovi nástupci Václav Klaus ani Miloš Zeman se s ním nesetkávali. Zeman před tím, než byl v první přímé volbě zvolen českým prezidentem, uvedl jako důvod odmítnutí to, že on se necítí být náboženským vůdcem. Další možnost k setkání by podle něj byla, kdyby dalajlama byl velkým investorem. Zároveň ale prohlásil, že dalajlama má "svaté právo" do Česka přijet. Kvůli možným investicím Číny v ČR pak letos hostil čínského prezidenta.

Dalajlama přijel do Prahy na konferenci Forum 2000, zčásti věnované také odkazu Václava Havla, ze Slovenska. Slovenský prezident Andrej Kiska se o víkendu v Bratislavě s dalajlamou setkal, což vyvolalo oficiální protest. Čínské ministerstvo zahraničí schůzku označilo za narušení politiky jedné Číny, kterou se podle úřadu Slovensko zavázalo respektovat. Čína osmdesátiletého nositele Nobelovy ceny za mír označuje za separatistu, který bojuje za prosazení nezávislosti Tibetu.