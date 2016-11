Ministr Ludvík chce zakotvit práva pacientů do legislativy

Praha - Nový ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) chce řešit nedostatek sester v nemocnicích a snížit administrativní zátěž zdravotníků. Kromě prosazení návrhů zákonů, které připravil jeho předchůdce Svatopluk Němeček (ČSSD), řadí mezi své priority také zakotvení práv pacientů do legislativy. Při dnešním uvedení do úřadu řekl, že navrhne redukci počtu náměstků na ministerstvu. Kvůli ministrování rezignuje na své členství v zastupitelstvu hlavního města a Prahy 13.

Nový ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Foto: Deník/Martin Divíšek

"Nastupuji do rozjetého vlaku. Jede určitým směrem, který chci ctít," řekl Ludvík poté, co se po poledni společně s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) sešli s Němečkem a širším vedení ministerstva.

Ludvík, který dosud působil jako ředitel Fakultní nemocnice v Motole, předpokládá, že nebude mít problém se rychle zorientovat v resortu. Ze zkušenosti šéfa nemocnice vidí jako jeden z hlavních problémů nedostatek zdravotních sester v lůžkové péči. Kritizoval také administrativní zátěž zdravotníků. "Papír je dnes důležitější než pacient a to musí skončit," řekl. Zopakoval, že úřad pod jeho vedením by měl být ministerstvem pacientů, proto chce zakotvit práva pacientů do legislativy.

Řešit chce i problémy kolem Vojenské zdravotní pojišťovny, kterou v minulých měsících zmítaly spory o její vedení, a zajištění letecké záchranné služby od ledna. Za jeden z úkolů považuje i prosazení zákona, který by řešil paliativní péči, a dokončení projektu nového financování nemocnic DRG, tedy plateb od zdravotních pojišťoven za diagnózu.

Premiér za hlavní úkoly pro nového ministra zdravotnictví označil prosazení zákona o neziskových nemocnicích, protikuřáckého zákona a pravidelné valorizace plateb za státní pojištěnce, dále dokončení reformy vzdělávání lékařů a sester a zajištění dostatku peněz pro zdravotnictví, aby se zároveň nemusela zvyšovat spoluúčast pacientů a rostly platy zdravotníků v nemocnicích.

Ludvíka dnes na Pražské hradě jmenoval prezident. Výměnu jeho předchůdce Němečka Sobotka navrhl v reakci na neúspěch strany v krajských a senátních volbách. Dnes premiér uvedl, že cílem změny bylo "postavit čerstvého běžce do finále". Ludvík, který kvůli ministerské funkci dočasně opustí nemocnici, bude v čele resortu do sněmovních voleb na podzim 2017. Motolskou nemocnici od prosince povede provozně-technický náměstek Pavel Budinský. Ludvík už dříve řekl, že by se po odchodu z ministerstva do nemocnice rád vrátil. Podobně to učinil i Němeček, který dříve vedl Fakultní nemocnici v Ostravě. Na místo se v příštích dnech vrátí.