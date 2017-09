Ministr Ludvík: Po seškrtání rozpočtu budeme muset vynulovat investice

Ministerstvo zdravotnictví bude muset kvůli růstu platů, který slíbila vláda, v rozpočtu na příští rok uspořit 738 milionů korun. Nejspíš bude nutné vynulovat investice, řekl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v pondělí řekl, že se koalice dohodla na tom, že ministerstva přispějí na příští rok do rozpočtu čtvrtinou ze svých nespotřebovaných rezerv z let 2013 až 2016. Celkem to má být deset miliard korun.

Resort ale podle Ludvíka nemá kde brát. "Nyní tedy stojíme před volbou, zda zajistit leteckou záchrannou službu pouze na půl roku, ukončit program specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků, zakonzervovat veškeré investiční akce nebo na polovinu snížit výdaje na výzkum, vývoj a inovace. To vše jen proto, že provozní výdaje a výdaje na neinvestiční dotační programy byly sníženy na minimum," řekl. Požadavek na příspěvek je podle něj "paralyzující" a peníze v rezervách rozpočtu pro příští rok podle něj není možné najít. "Bude nutné snížit konkrétní plánované výdaje a nahradit je nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let. Pokud tyto peníze ovšem budou k dispozici," dodal. U investičních programů jsou peníze přidělené na konkrétní akce a vyčerpány nebyly jen kvůli protahujícím se výběrovým řízením na dodavatele. Ludvík připomněl, že ministra financí Ivana Pilného (ANO) naopak pro příští rok žádal o 1,8 miliardy korun proti letošnímu rozpočtu navíc. Rozpočet ministerstva zdravotnictví se posledních několik let pohybuje kolem sedmi miliard korun. Výrazně vyšší byl v roce 2015, kdy hospodařilo s 8,53 miliardy korun.

