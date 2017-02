Ministr Mládek: Mobilní operátory zákonem omezíme. Ceny to ale nesníží

Češi mají nejdražší mobilní data ve střední Evropě. Německý občan pořídí při nejvýhodnější nabídce za třicet euro 15 GB, rakouský 40 GB, slovenský 16 a Polák dokonce neomezený objem. Čech 1,5 GB. Jak je to možné a kdo v této oblasti zaspal? Do debaty o nabídkách tří poskytovatelů mobilních dat se v posledních dnech intenzivně zapojil premiér Bohuslav Sobotka.

Postupně se schází se zástupci operátorů, aby zvýšil tlak na snížení cen. A mezitím se politici obviňují, že ten či onen ministr nebo poslanec kope za operátory.

Proč se nebijete za zájmy domácích uživatelů mobilních dat? Nepotvrzuje to názory opozice, že jdete na ruku operátorům?

Není naprosto pravda, že bych šel na ruku operátorům, a chci, aby naši občané měli co nejlevnější data v mobilu. A mám samozřejmě radost, že roaming bude odstraněn od 15. června tohoto roku.

Není tedy pravda, že vyjednavači vašeho ministerstva v Bruselu lobbovali za vyšší velkoobchodní ceny datového roamingu?

Celé to je nesmysl, protože od poloviny června budou v zahraničí všichni telefonovat za stejný tarif jako doma.

Neřekl jste snad, že na levnější roaming doplatí 95 procent českých občanů, kteří jezdí do zahraničí maximálně jednou ročně?

Moje věta byla vytržena z kontextu. Použil jsem ji proto, abych vysvětlil, že existuje značný nepoměr mezi cizinci jezdícími k nám a Čechy cestujícími do zahraničí. Konkrétně jich je třináctkrát víc a všichni užívají mobilní data. V Bruselu se řešily velkoobchodní ceny mezi operátory a my jsme chtěli zajistit, aby naši občané nedopláceli na to, že cizinci u nás budou používat levnější data.

Lze předpokládat, že po zrušení roamingu budou lidé třeba na severní Moravě masově nakupovat polské SIM karty a využívat neomezená data, která zdarma nabízejí polští operátoři?

Jsem přesvědčen, že po zrušení roamingu se domácí polské ceny přizpůsobí, a pochybuji, že výhodné tarify budou fungovat i po 15. červnu.

Premiér Bohuslav Sobotka se intenzivně zapojil do jednání s operátory i vylepšování legislativy. Proč jste to už dávno neudělal vy?

Protože jsem měl a stále mám jiné priority. Na mě byl činěn tlak především ve využití evropských peněz na rozšíření vysokorychlostního internetu.

Ale to se také nepovedlo. Nejdříve se váš resort dohadoval s ministerstvem vnitra o 14 miliard evropských peněz, pak zase se zástupci odborné veřejnosti. Jak to vypadá dnes?

Povedlo se to. Loni na podzim jsme schválili Národní akční plán, Evropská unie ho notifikovala a od března budeme distribuovat evropské peníze na výstavbu těchto sítí tak, aby došlo k pokrytí tzv. bílých míst.

Kdy to bude?

Od roku 2023 by mělo být pokryto 99 procent našeho území.

Lidi nejvíc zajímá, kolik platí za mobilní data. Jak to, že jste jako gesční ministr dávno netlačil na zvýšení pokut operátorům z 20 na 50 milionů či přísnější legislativní úpravu, jak se o tom mluví dnes?

Tato oblast jde primárně za regulátorem, což je Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Ten – společně s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže – by měl řešit zásadní problém spočívající v tom, že 39 procent uživatelů, především firmy, rodinní příslušníci jejich zaměstnanců a státní správa, má data za cenu srovnatelnou se západní Evropou, zatímco neprivilegovaný občan má ceny daleko vyšší.

Předseda ČTÚ Jaromír Novák tvrdí, že jeho úřad byl na straně spotřebitelů, když podporoval podnět senátorky Aleny Dernerové, který měl omezit operátory, umožnit snazší ukončení smlouvy i převody čísel. Proč jste tehdy novelu aktivně nepodpořil?

Musím se vrátit do roku 2014, kdy poslanec ANO Stanislav Pfléger předložil pozměňovací návrh k zákonu o elektronických komunikacích…

…společně s poslanci ČSSD Milanem Urbanem a Janem Birkem. Jejich návrh omezoval práva spotřebitelů, neboť ztěžoval odstoupení od smlouvy.

Ano, ale já jsem potřeboval, aby byl přijat zákon jako celek. A tehdy byla nálada v parlamentu jiná.

Chcete říct, že před třemi roky by část poslanců ANO a ČSSD zákon jako celek potopila, kdyby neprošel pozměňovací návrh, který panu Pflégrovi, jak sám přiznal, napsali operátoři?

Měl jsem takový pocit, možná mylný. Já jsem velmi stál o to, aby zákon prošel jako celek.

Loni už ale byla atmosféra jiná, přesto jste couvl od podpory návrhu senátorky Dernerové, která vracela práva spotřebitelům. Z jakého důvodu?

Je třeba říct, že její podnět neprošel v Senátu.

Hlasy senátorů ČSSD.

Také. Já jsem slíbil, že její podněty napíšeme do vládního návrhu novely zákona o elektronických komunikacích, což jsme nakonec udělali. Ale i nyní musím pečlivě zvažovat vše, aby zákon prošel, protože se blíží konec volebního období. Ve středu ho odevzdávám do legislativní rady vlády.

Včetně návrhu senátorky Dernerové?

Ano. V zásadě jde o zkrácení přenositelnosti čísla na deset dnů, možnost odstoupit od smlouvy, pokud není výhodná pro uživatele bez sankcí, a povinnost zapsání těchto skutečností ve smlouvě, aby si jich byl zákazník vědom.

Tato novela by měla být přijata ve zkráceném režimu, takže odkdy bude platit?

Pokud ji schválí parlament, tak v září.

Dočkáme se levnějších mobilních dat do konce roku?

To bude záležet i na jiných věcech. Legislativní změna je samozřejmě důležitá, ale nestačí. ČTÚ by měl viditelně zvýšit tlak na operátory, aby vyrovnali ceny domácností na úroveň firemního sektoru, a pomoci může i příprava vstupu čtvrtého operátora po uvolnění potřebných kmitočtů. Potřebný je i trvalý zájem médií a politické scény.

Perla náměstka Bokštefla

Náměstek ministra průmyslu a obchodu pro telekomunikace Lubomír Bokštefl, který byl do funkce jmenován minulý pátek, včera v on-line rozhovoru na serveru Aktuálně.cz na dotaz, proč nemáme stejné ceny mobilních dat jako v Polsku a zda k tomu mají operátoři kromě vlastního zisku nějaký důvod, odpověděl: „Drzá odpověď z mé strany, za kterou se omlouvám: Chcete služby jako v Polsku – odjeďte do Polska." Ministr náměstkovi udělil důtku. Současně odvolal ředitele odboru komunikace Romana Proroka za to, že Bokšteflovi „neposkytl dostatečnou mediální přípravu a podporu".