Ministr Štech: O ochraně údajů školy poučíme od listopadu

Jak se připravit na změny v ochraně osobních údajů žáků, začne radit školám ministerstvo školství od listopadu. Změny vyplývající z evropského nařízení začnou platit v květnu 2018. Termín začátku školení oznámil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech (ČSSD) v nedělním pořadu Partie televize Prima.

Změny vyplývající z evropského nařízení se budou týkat například nakládání s fotkami, adresami a studijními výsledky žáků. Školám také přibude povinnost vést záznamy o tom, kdo, kdy a proč si údaje prohlížel. Na to, zda škola s osobními údaji nakládá správně, bude nově dohlížet pověřenec. Školy si stěžují, že je zatím ministerstvo neinstruovalo, jak ochranu zajistit.

Změna asi přinese nejen práci navíc





„Proškolování by mělo začít v listopadu," řekl Štech. Doufá, že sedm měsíců bude školám na přípravu stačit. „Metodika je v pracovní verzi připravená, viděl jsem ji," ujistil. Podle ministra Štecha jsou změny "noční můrou" nejen pro školy, zároveň ale tato oblast skutečně potřebuje regulaci. „Jsou tam věci, které jsou odůvodněné," řekl a zmínil rozmach internetu a sociálních sítí.



Školy se obávají, že změna jim přinese nejen práci navíc, ale zejména další náklady. Například provoz zabezpečeného cloudového úložiště pro ukládání dat či specialista, který se za bezpečnost zaručí, vyjdou na desítky tisíc korun měsíčně, jak zaznělo v pořadu Partie. Štech uvedl, že celkovou částku ministerstvo školství nezná. „Jsou to provozní náklady, které tím vzniknou. Měly by jít na bedra zřizovatele," řekl Štěch.

Dodal, že je třeba uvažovat o dalších zdrojích. Zmínil návrh na navýšení rozpočtového určení daní a možnost, aby nově potřebný člověk na školách zatížil zřizovatele co nejméně. Podle Štecha by funkci pověřence mohl zastávat například zástupce ředitele nebo někdo „na úrovni zřizovatele".

Příprava metodiky se dostala do skluzu

Poslankyně za TOP 09 a místopředsedkyně této strany Markéta Pekarová Adamové uvedla, že již dnes jsou ředitelé škol nadměrně zatěžováni administrativou, a nemohou proto náležitě stíhat své základní poslání. „My bychom jako TOP 09 chtěli, aby ve školách byly peníze na to, aby si školy mohly najmou nějakého odborníka, vlastního kmenového zaměstnance, který z ředitele sejme tyto provozní povinnosti," vysvětlila poslankyně.

Zákon o ochraně osobních údajů již ČR má, podle Štecha patří tato oblast do gesce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ministerstvo podle něj nejprve čekalo na krok této instituce, jak změny zakomponovat do stávajícího zákona.

Teprve když se nedočkalo, začalo metodiku připravovat samo. I proto se podle něj příprava dostala do skluzu, původně se jí mělo ministerstvo zabývat v první polovině letošního roku. V té době se ale na ministerstvu řešily problémy s financováním sportu a následně odstoupila dosavadní ministryně Kateřina Valachové.