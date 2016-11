Ministr změnil názor díky stařence z Kladna

Kladno - Seniorka z Kladna rozpohybovala dění na ministerstvu. Všechno je rázem jinak.

Kladenský deník nakoupil v koloniálu v Rozdělově. Obsluha byla vstřícná, příjemná a velmi ochotnáFoto: Deník/Kateřina Husárová

Více než pražská kancelář ministra Andreje Babiše je v těchto hodinách středem zájmu v souvislosti s nově spuštěným systémem EET malý krámek devětaosmdesátileté důchodkyně z Kladna-Rozdělova.

Aktivní seniorka, která roky působila jako ředitelka v kročehlavské mateřince, napsala vlastní rukou dopis, jenž přiměl ministra financí ke změně.

Andrej Babiš po přečtení listu prohlásil, že pokud mu napíše stařenka, která má maličký krámek v garáži u domu, nemá ani internet, má nevelké tržby a prodává zeleninu a ovoce prakticky jen sousedům, může požádat finanční správu o paušální daň.

Podnikatelé tohoto typu zaplatí díky tomu pouhých 600 korun ročně a EET budou ušetřeni. Týká se to podnikatelů s obraty do 250 tisíc korun ročně.

Přestože na ministerstvu nechtěli více k identitě seniorky z Rozdělova zveřejnit, Kladenskému deníku se podařilo ochotnou prodavačku v ulici Františka Černohorského v Rozdělově najít.

Kladenský deník na nákupu

Už na první pohled je zřejmé, že v pultové prodejně vytvořené z bývalé garáže se žádné miliony netočí. Milá, ochotná, upravená dáma úctyhodného věku s úsměvem na rtech obratně obsluhuje muže přede mnou.

Tak jak káže stará škola, vše pečlivě ručně sepisuje pod sebe na papírovou účtenku. Před vyřčením konečné ceny provádí následnou kontrolu, aby nedošlo k chybě a zákazník nebyl ošizený.

Jako bonus nabízí prodavačka bedýnku, aby si kupující mohl zboží pohodlně odnést do auta. Přestože je v obchůdku chladno kvůli zachování kvality zboží, seniorku po celou dobu úsměv ani ochota neopouštějí. Radost z nákupu. Radost ze života. Takový je první dojem.

Matce ochotně v krámku vypomáhá její syn, který už je rovněž v letech. Do obchodu přináší drobné na rozměnění a posléze aranžuje do výlohy vánoční výzdobu.

„To víte, už to není, co to bývalo, lidé k nám přijdou nakoupit spíše, když něco zapomenou při velkém nákupu v obchoďáku. Jsme s tímto sortimentem ale v ulici jediní.

Rozhodně však obchůdek nemáme na zbohatnutí. Maminku drží práce při životě. Jsem za to rád, aby nekoukala doma na seriály a nemyslela na nemoci jako jiní senioři. Podnikat začala v devadesátých letech, když šla do důchodu, aby to měla na přilepšenou," říká syn provozovatelky obchůdku s ovocem a zeleninou.

Jakoukoli publicitu v médiích důrazně odmítá. Přestože se snaží mlžit a maminku zapírá, s tím, že v obchodě zaskakuje jiná prodavačka, lidé ze sousedství potvrzují, že jsme na správné adrese.

„Paní i syn jsou moc ochotní a takovým lidem držíme v podnikání palce. Je dobře, že se důchodkyně odhodlala a napsala ministrovi dopis, že nesouhlasí s EET pro každého. Je potřeba, aby se lidé nebáli ozvat. Do obchůdku chodím nakupovat roky a jsem spokojená i s tím, že preferují české zboží," říká Jiřina Nešporová ze stejné rozdělovské čtvrti.