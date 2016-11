Ministři budou zahraniční styky konzultovat, shodla se vláda

Praha - Ministři budou zásadní otázky zahraniční politiky konzultovat předem s ministrem zahraničí, nikoliv ho pouze informovat. Novinářům to řekl po jednání vlády ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Dohoda je výsledkem dnešní debaty kabinetu o okolnostech nedávné návštěvy tibetského duchovního dalajlamy v Praze. Šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek (ČSSD) si stěžoval, že ho Herman o své plánované schůzce s tibetským duchovním informoval pouze několik hodin předem a dal mu tak jen minimální možnost reagovat. Dnes uvedl, že debatu považuje za uzavřenou.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Divíšek Martin

Zaorálek po svých vládních kolezích chtěl, aby slíbili, že budou dodržovat strategická usnesení týkající se zahraniční politiky. Přepis dva roky starého jednání vlády, na kterém se ministři údajně dohodli na vztazích s dalajlamou, dnes ministři k dispozici neměli. Zaorálek v úterý oznámil, že ho bude žádat. Podle Hermana i Zaorálka je to ale druhořadá záležitost. Herman novinářům řekl, že ani neví, zda záznam existuje. Nepamatuje se, v jaké režimu se jednání uskutečnilo, tedy ani to, zda byl záznam vůbec pořízen.

Herman novinářům řekl, že o jeho schůzce s dalajlamou se dnes vedla zevrubná diskuse. "Vyhodnotili jsme situaci tak, že by bylo dobré konzultovat věci s větším předstihem. Zásadní otázky zahraniční politiky je třeba s ministrem zahraniční konzultovat, před dvěma lety jsme se dohodli na oznamování," uvedl ministr.

Zaorálek potvrdil, že se ministři dohodli, že s ním budou důležité otázky konzultovat. "Neumím si představit, že bych měl být příště podobným způsobem překvapován, to jsem řekl jasně, to je pro mě nepřijatelné," uvedl. Zároveň ale, jak řekl, ostatní ministry ocenil, že s ním dosud podstatné záležitosti zahraniční politiky řešili.

Vláda se podle Zaorálka také shodla, že se hlásí ke strategickému partnerství s Čínou. Situaci šéf diplomacie aktuálně považuje za uzavřenou. "Nechci to eskalovat, chci věřit, že pokud by se něco podobného mělo opakovat, že si včas řekneme, co se dá dělat," řekl.

Herman schůzku nepovažuje za chybu

Svoji schůzku s dalajlamou nepovažuje Herman zpětně za chybu. Naopak dění v posledních dnech, které na ni navázalo, pokládá za osobní obohacení. Před novináři v té souvislosti poznamenal, že život je rozsochatější.

"Jsem velmi rád, že debata proběhla a že si to vláda vyjasnila. Mohlo to mít charakter psychterapeutické besídky," komentoval jednání vlády nad tématem ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD). Posteskl si, že dění neprospívá zájmům českého hospodářství ani zahraniční politice. Věří, že dnešní debata povede k tomu, že se podobná situace nebude opakovat". Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) byla debata velmi živá. Ministři se podle něj shodli na tom, že by se neměli překvapovat a měli by hledat taková řešení, která zahrnou i morální dilemata ministrů, a na druhou stranu nebudou klást bomby pod dohodnutá usnesení.

Zaorálek dnes uvedl, že o plánované schůzce Hermana s dalajlamou se dozvěděl několik hodin předem telefonicky, když byl v zahraničí, Herman přitom podle něj chtěl, aby o problému jednal s bývalými diplomaty Martinem Paloušem a Petrem Kolářem. "Chtěl, abych já s nimi mluvil a abych se s nimi dohodl, aby se to změnilo. To je něco, čemu absolutně nerozumím. Ministři jsou tam (ve vládě) přece za sebe," řekl Zorálek.

Po schůzce Hermana s dalajlamou vydali prezident, premiér a předsedové obou parlamentních komor prohlášení o vztazích s Čínou, ve kterém se od Hermanova postupu distancovali. Kritici prohlášení tvrdí, že je projevem vazalství Česka vůči Číně.