Ministryně Marksová rozdá dětským skupinám 350 milionů

Roste počet zařízení, která doplňují mateřské školy. Chtějí je zaměstnanci, firmy i obce.

V obci Kámen u Havlíčkova Brodu vodí rodiče od září své dcery a syny do dětské skupiny Kamínek (jedno z dětí na snímku). Skupina funguje podobně jako školka, je v ní ale méně žáků a volnější režim.

„Maminky oslovily zdejší zastupitelstvo s tím, že nemají kam umístit své děti. Školky v okolí měly stále plnou kapacitu. Vedení obce jim vyhovělo. Dětská skupina je financovaná převážně z dotací a částečně se na financování podílí obec," uvedla vedoucí dětské skupiny Kamínek Soňa Valová.

Překvapivý zájem

Obce, kraje, firmy, úřady nebo vysoké školy mohou už dva roky zakládat skupiny jako náhradu mateřských školek. Osvědčily se. Ministerstvo práce na ně teď proto v operačním programu Zaměstnanost vyčlenilo dalších 350 milionů korun. Žádosti o dotace mohou podávat všichni žadatelé, kromě těch pražských, od 1. února 2017. Při předchozím rozdělování dotací se ale na velkou část zájemců dotace nedostala. V čem udělali chybu?

„V ničem. To nebylo tím, že by nesplnili podmínky. Peníze pro ně prostě už nezbyly, protože alokace evropských financí byla omezená," říká Michaela Hadravová z ministerstva práce a sociálních věcí. Velký zájem o dětské skupiny je podle lidí, kteří stáli u jejich zrodu, trochu překvapivý. Hlavní důvod pro existenci skupin totiž pominul.

„Projekt vznikal v době, kdy bylo málo mateřských školek. Pak ale silné ročníky, potomci takzvaných Husákových dětí, dorostly do školních let. Teď se rodí méně dětí, obce začaly investovat a postavily nové školky. Nouze pominula," říká Vít Jásek z Unie zaměstnavatelských svazů.

Dárek pro zaměstnance

Velký zájem rodičů si Vít Jásek vysvětluje tím, že jde o přitažlivou alternativu ke školkám. Jeho slova potvrzuje i ministerstvo.

„Například pro zaměstnavatele je dětská skupina benefit, který jim pomáhá přitáhnout zpět na pracovní trh zaměstnance, kteří jsou na rodičovské dovolené. Ti mají děti kam dát, mají je nablízku a mohou díky tomu rychleji zahrnout práci zpátky do svého života," vysvětluje Michaela Hadravová.

Přestože provoz dětských skupin díky podpoře státu není pro zaměstnavatele nákladný, firmy stále častěji nechávají založení a provozování dětských skupin na neziskových organizacích.

Stovky nových

„Z finančního hlediska je to dobře podchycené. Náklady na provoz skupiny jsou pro zaměstnavatele minimální. Ale je to velká organizační zátěž. Musíte tu dětskou skupinu zaregistrovat, najít pečovatelky, uvolnit prostory. Místnost je pak třeba zrekonstruovat, takže procházíte stavebním řízením a kolaudací," popisuje Vít Jásek. Zdlouhavá cesta k cíli mívá podle něj frustrující konce. Mezi dvěma sty zaměstnanci najde firma dvacet matek, z nichž má zájem o zařazení dětí do skupiny deset. Do tří let z nich ale zbude polovina. „Když to všechno zvládnete, zjistíte, že skupinu musíte rozpustit, protože vaši zaměstnanci nemají dost dětí, aby ji naplnili," dodává Jásek.

Neziskové skupiny tento problém umějí vyřešit. Objedou firmy, v některé z nich zajistí prostory a přivedou do skupiny děti z několika dalších firem v blízkém okolí.

Zájem rodičů neklesá a díky novým dotacím by mohla podle ministerstva vzniknout až stovka nových dětských skupin.