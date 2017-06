Ministryně: Peníze na růst mezd nepedagogů dostanou kraje do týdne

Peníze na desetiprocentní nárůst platů pro nepedagogické pracovníky ve školství, který má platit od letošního července, by kraje měly dostat do týdne. Rozděleno mezi ně bude 800 milionů korun. Ministerstvo financí to schválilo, řekla dnes ministryně školství Kateřina Valachová po schůzce s ministrem financí Ivanem Pilným.

"Ministerstvo financí odsouhlasilo uvolnění těchto finančních prostředků a zhruba do týdne se mohou jednotlivé krajské úřady těšit na to, že začnou tyto finanční prostředky rozdělovat. Je to 800 milionů korun do našich škol pro neučitelské profese," uvedla ministryně. Valachová s Pilným řešila také peníze na pomůcky pro mimořádně nadané děti ve školách a na školní družiny. Vláda Pilnému uložila najít na to v letošním rozpočtu do července 400 milionů korun. "Ministr financí potvrdil, že tyto nároky dětí mají absolutní přednost před ostatními v letošním roce," uvedla Valachová. ČTĚTE TAKÉ: Valachová demisi nestahuje, chce ale obhájit kariérní řád Končící ministryně požádala nového ministra financí o to, aby v rozpočtu na příští rok navrhl dostatek peněz na financování škol a učitelů podle počtu žáků a principu "reálné peníze na reálné děti". Vyzvala ho také k podpoře investic škol a dodržení vládního závazku patnáctiprocentního růstu platů učitelů od začátku nového roku. "V tuto chvíli v rozpočtu na učitelské platy chybí do 15 procent pět miliard korun," uvedla Valachová. Připomněla, že ke zvyšování mezd vyzvala i Sněmovna. "Je to politický závazek a věřím, že ho koalice dodrží," řekla. ČTĚTE TAKÉ: Stropnický jednal s Pilným o rozpočtu pro obranu. Žádá navýšení výdajů Valachová se rozhodla opustit ministerské křeslo kvůli kauze dotací pro sport, v níž byla obviněna její exnáměstkyně Simona Kratochvílová. Ministryni by měl nahradit jejíí politický náměstek Stanislav Štech. V rozpočtu na příští rok podle Valachové nejsou peníze ani na "předvolební nadílku" Senátu, který chce v rámci kariérního řádu zdvojnásobit ze Sněmovnou schválených 1500 korun měsíčně příplatek pro třídní učitele. "Podle mého soudu by měly být klíčové platy pro učitele, aby opravdu ti nejlepší ve školách zůstávali a odolali vábení komerčního sektoru," dodala. ČTĚTE TAKÉ: Lžete a zase lžete, pronesla Valachová a pak se rozplakala

Autor: ČTK