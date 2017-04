Šlechtová jedná v Číně o podpoře cestovního ruchu. Cíl? Více turistů v ČR

Počet čínských turistů přijíždějících do České republiky vzrostl v prvním čtvrtletí letošního roku o 56 procent. Uvedla to ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která dnes v čínském městě Čeng-čou zahájila česko-čínské obchodní fórum a jednala s viceguvernérem provincie Che-nan.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Cílem návštěvy ministryně doprovázené podnikatelskou delegací je především podpořit vztahy obou zemí na poli cestovního ruchu. Snahou je přilákat ještě více čínských turistů do ČR, ale také přesvědčit čínskou stranu, aby připravila podmínky pro české turisty v Číně a povzbudila jejich zájem.

"Máme nejvíce čínských turistů z celé skupiny 16 států střední a východní Evropy a jejich počet stále roste," řekla ministryně s tím, že počet čínských turistů v České republice loni přesáhl 300.000 osob a letos by jich mohlo až dalších 100.000 přibýt.

Jako problém vidí Šlechtová fakt, že čínští turisté tráví v ČR pouze dva až tři dny. Snaha přesvědčit je, aby se zdrželi déle, nebyla údajně v posledních letech úspěšná. Číňané totiž chtějí při své cestě do Evropy vždy navštívit větší počet zemí.

"Pro ně je Evropa jedna provincie, zvlášť pak ta střední, či bývalá východní," uvedla Šlechtová v dnešním rozhovoru s novináři v Čeng-čou.

"My se tedy musíme snažit dostat sem (do Česka) co nejvíc lidí, když víme, že nezůstanou déle… Nebudeme cílit na jednu skupinu, ale budeme se snažit, aby se točily," řekla ministryně. Připomněla přitom skutečnost, že Číňané většinou do výletu do Evropy investují celoživotní úspory, takže nelze čekat, že by se stejní lidé do ČR vraceli.

Cílem by podle Šlechtové mělo být také to, aby čínští turisté navštěvovali v ČR i jiná místa než Prahu. Potenciál vidí například v jižních Čechách, na jižní Moravě či v Karlovarském kraji. "Zajímají je sklípky, rádi ochutnávají víno. Karlovy Vary, tam je zase sklo, je tam Moser," řekla.

České děti se zajímají o bojová umění

Ministryni budou během její návštěvy Číny prezentovány oblasti, které by se mohly stát zajímavými středisky pro české turisty. V provincii Che-nan zavítá mimo jiné do jeskyní Lung-men se starověkými sochami, které jsou na seznamu památek UNESCO, či do slavného buddhistického kláštera Šao-lin, jehož mniši se proslavili díky svému studiu bojových umění a vytvoření šaolinské školy kung-fu.

"České děti se začínají zajímat o bojové umění," uvedla ministryně, podle níž k tomu přispěla i skutečnost, že šaolinští mniši své dovednosti v poslední době opakovaně předvedli také v Česku.

Zájem Čechů jezdit na dovolenou do Číny je zatím podle Šlechtové malý, ročně jich do této asijské země vycestuje 20 tisíc. "Měli by tady co dělat, ale musí o ně být postaráno, To jsem dnes také čínské straně tlumočila," prohlásila.

Šlechtová zahájila svou návštěvu provincie Che-nan v neděli a v úterý se přesune do města Kchun-ming v jihočínské provincii Jün-nan, kde bude mimo jiné jednat i o možném otevření další přímé letecké linky mezi Českem a Čínou, a sice Praha-Kchun-ming. Zástupci českých společností chtějí v Číně jednat například o obchodní spolupráci s ortopedickými a neurologickými klinikami, v oblasti lázeňství a hotelnictví, ale také ve sklářství či potravinářském průmyslu.