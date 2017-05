Ministryně Valachová o penězích pro sport. Věděla, co peče Pelta v kuchyni?

Středa jako závěrečný den ministryně školství Kateřiny Valachové ve funkci bude velmi náročná. Otázka ovšem ní, zda bude skutečně jejím posledním.

Stále totiž není jisté, zda prezident Miloš Zeman demisi Kateřiny Valachové přijme. V neděli jí řekl, že by si měla rezignaci rozmyslet. „Neměla jsem čas o tom přemýšlet, byť pochopitelně vnímám, že mě lidé při návštěvách škol, regionů, sportovišť žádají, abych neodcházela. Je to příjemné i nepříjemné zároveň. V pátek jsem podala demisi panu premiérovi, ta je teď v dispozici pana prezidenta. Od té chvíle nevím, kde mi hlava stojí. Ve středu mě v Senátu čeká obhájení kariérního řádu učitelů a chtěla bych také stihnout návrh rozpočtu, který vládě předloží ministr financí Pilný, " řekla Deníku Kateřina Valachová.

Premiér Sobotka její demisi předal na Hrad s tím, že by měla být odvolána k 31. květnu. Zároveň navrhl, aby její nástupce Stanislav Štech byl jmenován 1. června.

Učitelé potřebují podporu

Valachové velmi záleží na prosazení atestačního systému. „Učitelé si zaslouží všestrannou profesní podporu i jistotu ocenění. Možná víc než nízké platy je žere ještě právě to, že takovou podporu dosud neměli," míní.

Je přesvědčena, že kariérní řád není o šanonech, výkazech a komisích, ale o tom, že každý člověk se potřebuje v začátcích o někoho opřít a profesně růst: „Aby to fungovalo, musíme mít ve školství špičkové předmětové a oborové didaktiky, kteří budou svoje znalosti a dovednosti předávat dál. Učitelé zároveň získají možnost sdílet zkušenosti s ostatními kolegy v regionu, republice či zahraničí i motivaci k tomu někam se posunout. Potřebujeme, aby začínající kantoři měli podporu a ti špičkoví jistotu, že budou za své schopnosti oceněni."

Valachová věří, že do tří let se učitelské platy dostanou na 130 procent průměrného příjmu v ČR. „Byla jsem to já, kdo před dvěma roky zvedl prapor silného školského rozpočtu, změn financování škol a zjištěné podpory učitelů. Vzpomínám si, že když jsem žádala 13 miliard plus pro školský rozpočet, byla jsem vystavena posměchu. Když teď máme 18 miliard navíc, najednou se vyrojili věrozvěsti, kteří tvrdí, že je to málo. A když já chci zvýšit platy o 15 procent, nechávají se slyšet, že by to mělo být o 40 procent. Nechám na čtenářích, aby si udělali závěr, kdo to myslí vážně, a pro koho je to líbivé předvolební téma. Vše, co se podařilo, jsem prosadila díky podpoře odborné veřejnosti od mateřských až po vysoké školy," pochvaluje si soulad v pedagogické obci.

Budou ve školách místa pro dvouleté děti?

Legislativní plán ministerstva školství je už teď splněn, ale otazníky se vznášejí nad tím, jestli jsou některé zákony napsány dobře. Týká se to především předškolního vzdělávání. Od letošního září je povinný poslední rok předškolní výchovy, ale obce musejí zajistit i místa pro děti čtyřleté, v roce 2018 pro tříleté a o dva roky později pro dvouleté. V zákoně se píše o přednostním přijímání, takže mě zajímá, co to znamená?

„Ministerstvo má už rok jasné stanovisko, že garance míst v MŠ platí. Přetahovaná o výklad paragrafů ničemu neprospěje, je třeba se spolu s obcemi soustředit na vytváření kapacit. Až zuřivě jsem se snažila o zabezpečení nových investičních programů, konkrétně v prstenci kolem Prahy, Liberce, Plzně a Brna. Budoucí rodiče se mohou těšit na to, že pokud budeme spolu se starosty pracovat jako dosud, zvládneme to," uklidňuje Valachová budoucí matky a otce.

Co domlouval Pelta v kuchyni

S ministryní Valachovou jsem hovořila i o dotacích na sport, které jí – byť nepřímo - zlomily vaz. Ptala jsem se, jak je možné, že její náměstkyně Simona Kratochvílová se s bývalým šéfem FAČR Miroslavem Peltou v kuchyni domlouvala, komu co přidělit?

„Přiznám se, že nevím, kde přitom seděli. Paní Kratochvílová byla moje blízká spolupracovnice a já jsem jí důvěřovala. Ale bylo by divné, kdyby ministr svým náměstkům nedůvěřoval. Nečekala jsem, že by podobné podezření ze strany policie mohlo vzniknout, nicméně policie ho má a koná. Na výsledky musíme počkat a v této souvislosti jako právník zdůrazňuji, že je třeba ctít presumpci neviny a není možné dělat nějaké jednoznačné závěry, dokud nerozhodne soud," odpovídá Valachová.

Dodává, že pro nápravu financování sportu udělala řadu kroků: „V době, kdy jsem nastupovala, tady žádné kontrolní mechanismy, interní audity dotačních peněz neexistovaly. Zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, která se týkala let 2013 – 2015, vycházela z podkladů, jež jsme mu předali, byli jsme plně součinní a neuplatňovali jsme ani opravné prostředky, protože naše opatření v letech 2016 – 2017 se shodovala s průběžnými závěry NKÚ. Poprvé jsme zavedli kritéria hodnocení, která tu dříve vůbec nefungovala. Pro mě byl policejní zásah nečekaný, protože jsem se opravdu snažila zavést pořádek, od ledna jsme při mimořádných kontrolách prověřovali, jak sportovní svazy s financemi nakládají. Sama jsem několik týdnů před zásahem nařídila elektronický screening komunikace v sekci sportu, byly zachyceny tři osoby, což jsem předala policii. Zdůrazňuji, že stát nepřišel ani o korunu, z těch podezřelých dotací nebylo proplaceno nic. Při posledním zasedání Národní rady pro sport jsem generálnímu sekretáři a prvnímu místopředsedovi FAČR popřála, aby volba nového předsedy byla šťastná a nikdo nepochyboval, že mu půjde o uplatnění hesla Férově na hřišti, férově při financování. Pořádala jsem je, ačkoli jde o svobodný spolek, o více pokory," prozradila Valachová svůj postoj před výběrem Peltova nástupce.

Miliarda pro sportovní oddíly už v červnu

Policie se podle Valachové nijak nezajímá o peníze, které směřují do sportování dětí. „Jde o jednu miliardu pro sport dětí a mládeže, jež směřuje zcela bezpečně sportovním oddílům. První část balíku peněz už se odesílá. V druhé se vyhotovují rozhodnutí a třetí část je v přípravné fázi. Celý dotační seznam ministerstvo zveřejní v polovině června, výplaty pak proběhnou do konce měsíce. Důvodem, proč sportovní oddíly čekají, není zásah policie, ale obrovské množství žádostí, které je dvojnásobné proti loňsku. Malé oddíly někdy udělaly formální chybu, takže jim naši zaměstnanci posílají upozornění, aby ji opravily nebo doplnily. Peníze pro sportování dětí nikdy nebyly ani stopově ohroženy. Tam totiž není byť skulinka pro nějaké podvody, tak jsem to nastavila. Počet školáků, oddíl, suma a vyúčtování nedává prostor pro jakoukoli kamufláž. Obecně platí, že na děti, které sportují vícekrát týdně a čtyřikrát za rok se účastní soutěže, jde letos dvojnásobek, tedy místo jednoho tisíce korun dva tisíce na hlavu," podtrhuje ministryně, v jejíž gesci je i tělovýchova.

Proč zůstává v politice

Valachová sice ve vládě končí, ale protože se těší důvěře předsedy ČSSD i spolustraníků, bude se v říjnu ucházet o přízeň voličů jako dvojka středočeské kandidátky.

„Jako sociální demokratka si vážím podpory středočeské ČSSD a těžko bych ji mohla zklamat tím, že bych myslela na svoji právnickou kariéru v soukromé sféře. Chci bojovat o co nejlepší výsledek sociální demokracie ve středních Čechách. Velké téma je tam celoživotní vzdělávání, propojení škol a podniků. Budu chtít lidi přesvědčit, že jsem jako ministryně pracovala dobře a budu se snažit získat jejich důvěru, abych tuto politiku mohla dělat dál. Nudit se nebudu, neboť mými soupeři budou například pánové Babiš či Kalousek.