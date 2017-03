Ministryně Valachová: Škola musí zveřejnit přijatého žáka s nejhorším výsledkem

Střední školy budou muset v rámci jednotných přijímacích zkoušek anonymně zveřejnit skóre přijatého žáka s nejhoršími výsledky testů. V pořadu Partie televize Prima to dnes řekla ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Podle ní to bude ukazatel kvality dané školy pro rodiče a zájemce o studium. Jednotné přijímací zkoušky se letos plošně konají poprvé, a to na maturitní obory středních škol.

"Škola musí zveřejnit - ne adresně, ale anonymně - toho posledního přijatého uchazeče včetně skóre," popsala novinku ministryně. "Věřím ve zdravý selský rozum rodičů, že si třeba příští rok uvědomí, že škola, která nabírá studenty s desetiprocentní úspěšností, možná není úplně kvalitní," dodala. Čtěte také: Dvouleté děti nejsou do školek zralé. Potřebují individuální péči Senátor Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN), který je ředitelem gymnázia, ale v diskusi na Primě kritizoval, že není stanovena minimální hranice výsledku přijímací zkoušky, které by uchazeč musel pro přijetí dosáhnout. "V tom okamžiku jednotné přijímací zkoušky trochu ztrácí význam," řekl. Podle Valachové se pro minimální nutný výsledek nepodařilo najít většinovou podporu mezi zákonodárci. "Určit přesně hranici z centra, která pro děti znamená - když ji nepřekročí - uzavřenou vzdělávací cestu, je velmi složité," uvedla. Valachová na Primě také uvedla, že ministerstvo školství již má hotovou analýzu sítě středních škol a gymnázií. V dubnu chce výsledky analýzy projednat s Asociací krajů. "Budeme hledat dohodu o páteřních sítích škol, které mají v krajích tradici a vysokou kvalitu," řekla. Nepřehlédněte: Pamlsková vyhláška. Děti nakupují sladkosti mimo školy

Autor: ČTK