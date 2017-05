Místo hospody klub. A kouříme dál

Část restauratérů zkusí zákaz cigaret obejít. Nevyplatí se to.

V podniku U Košile v Klatovech si zakouříte i po 30. květnu, který je posledním dnem cigaret v tuzemských hospodách. Z tamní pivnice se totiž stane klub, a tak se tam bude moci kouřit bez ohledu na protikuřácký zákon. Týká se to ale jen členů klubu, nikdo jiný už tam na pivo nebude moci přijít.

„Chci, aby se zachovalo to, co bývalo. Aby přišli lidé na pivo, zahráli si kulečník, šipky, karty, prostě jak mají chuť, popovídali si a při tom si zakouřili. Aby nemuseli s cigaretami chodit ven," vysvětluje majitel podniku Luboš Pitule, který se proto rozhodl vstoupit se svým podnikem do již fungujícího Klubu labužnických pohodářů, stejně jako desítky dalších podniků z celé republiky. „Paní Krylová, která ho založila, spolek zaregistrovala a má svoje IČO. Já ji požádal, zda by nás vzala pod svá křídla, s čímž souhlasila. Převzali jsme její stanovy, udělali členskou schůzi a zvolili předsedu, místopředsedu a pokladníka," vysvětluje Pitule, podle něhož se členem klubu může stát každý, kdo má zájem.

Zapíše se do knihy a dostane průkazku. Roční poplatek za členství je 50 korun. „Už teď je nás zhruba pětadvacet a další lidé přibývají," říká majitel „klubu".

DALŠÍ V ŘADĚ

První část klubových hospod vznikla už v prosinci, a to kvůli EET. Zákaz kouření platný od středy okruh klubových hospod dál rozšíří. O zřízení klubu uvažoval třeba Jiří Štverka, majitel ostravského podniku Hobit. Ale právník mu to nakonec nedoporučil. „Kouřit se zakazuje ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb – veřejných i soukromých podniků, ziskových i neziskových – kde se podávají pokrmy. Zákon sice definici pojmu pokrm neobsahuje, ale už vzhledem k účelu a důvodům přijetí zákona jsem přesvědčen, že pokrm zahrnuje v daném případě i podávání nápojů," tlumočí podnikatel závěry právníka. Podle něho by případná kontrola „vždy zkoumala obsah činnosti, nikoliv označení zařízení".

Ke stejnému závěru - že zřízení klubu problém s kouřením nevyřeší – došla i první analýza, kterou si nechala zpracovat Asociace hotelů a restaurací ČR. „AHR ČR rozhodně nedoporučuje obcházet protikuřácký zákon vytvářením klubů," píše se v analýze, kterou má Deník k dispozici. „Zákaz kouření se obecně vztahuje na provozovnu stravovacích služeb, což je každý prostor podniku, kde se podávají pokrmy určené k přímé spotřebě v tomto prostoru. Zákaz kouření by nebylo možné obejít ani v případě, že by členové klubu za poskytnutou stravu neplatili," napsali mimo jiné právníci. Inspekční orgány to podle nich zkontrolují.

PIVO NA HŘIŠTI

Podle prezidenta AHR ČR Václava Stárka odnesou zákaz hlavně vesnické hospody, které navíc mají „konkurenci" v podobě hasičů či fotbalistů. Zákaz kouření, stejně jako EET, dopadá na podnikatele. Příležitostné akce pořádané spolky jsou od EET osvobozeny (do limitu 300 tisíc korun). Pokud se konají venku a nejde o dětský den, bude se na nich i kouřit.

(ki, lap, jak)