Místo hub našli v lese metrového leguána

Rokycansko/Plzeň - Zvíře, které v lese nejspíš někdo vyhodil, skončilo v Záchranné stanici živočichů v Plzni.

Nalezený leguán se potuloval v lese u Cheznovic na RokycanskuFoto: DESOP

Neobvyklý zážitek za sebou má rodina Bohumila Máška, která vyrazila na svátek sv. Václava do lesů u obce Těně u Cheznovic na Rokycansku hledat houby. Zhruba 1,5 kilometrů od nejbližší vesnice narazili na metrového leguána, který jim přeběhl přes cestu.

„Bylo to kousek od místa, kde jsme zaparkovali auto. Oblékám se a najednou koukám, že ta ještěrka, která kolem mě prošla, byla nějaká velká. Zvíře šlo od ostružin směrem k nám, nemyslím, že by cíleně hledalo pomoc, ale pravděpodobně bylo zvyklé na lidi. Leguán byl poměrně pomalejší, a tak jsem ho v pohodě odchytil a zavřel do kufru u auta," okomentoval nevšední zážitek z lesa Bohumil Mášek.

Zvíře nakonec skončilo v Záchranné stanici živočichů v Plzni, kde se nyní bude prověřovat, zda je leguán očipovaný. O dalším osudu zvířete však podle vedoucího stanice Karla Makoně rozhodne příslušný úřad, jelikož se jedná o věc nalezenou či opuštěnou.

"Podle nálezce se jedná o leguána červeného, kterého asi někdo na lokalitě bohužel vyhodil," dodal Makoň.