Mistr učitel: 5000 korun navíc

/INFOGRAFIKA/ Dvacet let se o něm mluví, deset se chystá a teď by se mohl stát realitou. Vláda včera schválila kariérní řád pro učitele.

O jednoduchý úkol jde totiž jen zdánlivě. Novela zákona o pedagogických pracovnících stanoví jednotlivé profesní stupně i podmínky, za nichž jich lze dosáhnout. O životnosti normy ale rozhodne především její přijetí na školách. „Pokud by šlo jen o formální naplnění litery zákona, půjde o mrtvě narozené dítě. Jestli se však podaří přesvědčit sborovny o tom, že je to prostředek k reálnému zlepšení kvality výuky, pak to může být velmi užitečná věc," řekl Deníku ředitel ZŠ Kunratice Vít Beran.

S tímto záměrem předpis předkládá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). „Jsem ráda, že se učitelé po 20 letech dočkali systému, který jim umožní profesní rozvoj, zlepší finanční podmínky a také přispěje v k lepšímu postavení kantorů ve společnosti. Pomůže nám udržet zejména mladé učitele v českém vzdělávacím systému a ocenit i ty ze služebně starších pedagogů," říká.

Mentorská role

Cílem ministerstva je proměnit přípravu pedagogů, kteří by měli od počátku studia vědět, co je během profesní dráhy čeká. Budou-li na sobě pracovat a splní-li všechna formální kritéria, mohou postoupit až do posledního stadia třístupňového standardu učitele. V tom případě by získali příplatek k platu ve výši 5000 korun. „Novela klade důraz na podporu začínajících učitelů obnovením institutu uvádějícího učitele," vysvětluje ministryně. Ti by měli za vedení mladších kolegů dostávat 3000 korun měsíčně.

„U nás na škole už pracují interní mentoři, kteří mají velký podíl na profesním růstu kolegů. Koneckonců koučink je disciplína, která se úspěšně používá v řadě oblastí, není důvod, aby školství bylo výjimkou," míní Vít Beran. Nad novelou a hlavně stanovením standardu pedagogické práce se ale určitě strhne vášnivá debata.

Ředitel kreativní Základní školy Lyčkovo náměstí v Praze 8 Jan Korda je k návrhu skeptický. Podle něj se v něm řeší logistika, ale nikoli obsah. „Když jsem spolupracoval na původním projektu, chtěli jsme, aby kariérní řád splňoval především motivační úlohu, proto tam byly čtyři stupně, přičemž postup předpokládal splnění jasně stanovených pedagogických cílů. Teď jsou stupně jen tři, do druhého je učitel zařazen vlastně automaticky a plná funkčnost celého systému se odkládá o sedm let. Není také zřejmé, co bude s učiteli, kteří se do státem garantované kariéry nebudou chtít zapojit," řekl Deníku Korda.

Příplatky za činnost

Ministerstvo školství odhaduje, že by v roce 2030 mělo být ve třetím stupni zhruba třicet procent učitelů. Podle jeho výkladu návrh zákona nastavuje podobu atestačního systému pro postup učitele do vyššího kariérního stupně, podobu adaptačního období prvních dvou let a upravuje činnost a pracovněprávní vztah začínajícího učitele. Počítá také se zavedením nových specializovaných činností, jako například koordinátor vlastního hodnocení školy. „S výkonem specializované činnosti je spojen nárok na příplatek pedagogického pracovníka ve výši tisíc až dvou tisíc korun," zdůrazňuje mluvčí resortu Jarmila Balážová.

Co je cílem?

„Na Slovensku kariérní řád funguje jako sběr certifikátů, které mají hodně formální podobu, například počet absolvovaných školení. Touto cestou bychom se ale vydávat neměli. Nejdůležitější je dát učitelům všestrannou podporu, umět je motivovat a dokázat jim, že se nemusejí bát prvotního neúspěchu," popsal Korda metodu, která funguje na jejich škole. Tam například nejvíc oceňují odklon od frontální k individuální výuce, schopnost žáky inspirovat k samostatné práci.

