Mládek dal po neúspěchu ve volbách funkci ministra k dispozici

Praha - Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) odevzdal dnes ráno premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) dopis, ve kterém dává funkci po neúspěchu v senátních volbách k dispozici. Řekl to novinářům před dnešním jednáním vlády. Sobotka již v sobotu uvedl, že jako předseda vlády nechce, aby Mládek po prohře ve volbách post ministra opustil.

Jan MládekFoto: Deník/Martin Divíšek

"Já jsem nikdy neříkal, že budu rezignovat, já jsem řekl, že dám funkci k dispozici, což jsem udělal před několika okamžiky," řekl dnes Mládek. Sobotka považuje Mládka za zkušeného ministra. "Postoupil do druhého kola. Je to téma, které otevřel on sám," uvedl Sobotka už dříve. Dodal, že pro něj to téma není.

Mládek neuspěl ve druhém kole senátních voleb na Táborsku. Porazil ho učitel Jaroslav Větrovský (za ANO), kterému odevzdalo hlas 59,83 procenta voličů. Ministr průmyslu po volbách podotkl, že v závěru volební kampaně měl pocit, že nebojuje s Větrovským, ale s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem.

Babiš v pátek na svém facebookovém profilu označil Mládka za politického parazita a vyzval voliče, aby podpořili Větrovského. Mládek na twitteru reagoval tak, že Babiš je šíbr, který nezná slušnost, a jeho počínání je chucpe.