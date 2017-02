Mládek nevydržel, Sobotka ho odvolal. Na tahu je Zeman

/ANALÝZA/ - Volby se nevyhrávají díky potlesku velkých firem, ale díky lidem, kteří vhazují hlasovací lístek do urny. Většinou to dělají na základě svých zkušeností – u lékaře, ve škole, při pohledu na výplatní pásku nebo na účet od mobilního operátora. A právě ten je nepřiměřeně vysoký celé tři roky, kdy vedl ministerstvo průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD).

Tah premiéra Bohuslava Sobotky, který dnes navrhl Mládkovo odvolání, se proto vzhledem k blížícím se volbám jeví logickým. Jenže nic není tak černobílé, jak se na první pohled zdá.

Deník již v sobotu přinesl informaci, že premiér dal svému ministrovi víkend na rozmyšlenou, zda podá demisi. Mládek tak neučinil, neboť prý plnil vládní program a pracoval, až z něj pot stříkal.

Na dnešní tiskové konferenci přiznal, že je razantním postupem svého vládního i stranického nadřízeného zaskočen.

Bohuslav Sobotka ale jen chytře využil Mládkova zmatkaření kolem novely zákona o elektronických komunikacích a konal. Spotřebitelům ukázal, že jejich zájmy jsou pro něj prioritní a snížení cen za mobilní data prosadí, i kdyby na ministerstvu průmyslu neměl zůstat kámen na kameni. Nutno dodat, že Mládkova snaha zafixovat smluvní ceny pro fyzické osoby vyšla zcela naprázdno. Vyšlo totiž najevo, že konec sjednávání slev se měl dotknout jen individuálních zákazníků, nikoli firem. Přitom právě o tento základní nepoměr v Česku jde. Mládek nebyl schopen vysvětlit, jak se zmíněná úprava do novely dostala.

Mediálně neobratnému ministrovi dlouhodobě mydlili schody i dva regulátoři, kteří pod něj spadali, tedy Český telekomunikační úřad a především Energetický regulační úřad. S jeho šéfkou Alenou Vitáskovou měl Mládek dlouhodobé spory především kolem proplácení dotací na obnovitelné zdroje energie. Rady obou úřadů se budou buď doplňovat, nebo nově formovat, což znamená spoustu personálních tlaků, jimž Mládek evidentně nebyl schopen čelit.

Sám tvrdí, že je ekonomem ze staré školy, pro něhož jsou důležité výsledky podložené čísly a fakty, nikoli mediální výstupy. Ty jsou ale 18 dní před klíčovým sjezdem ČSSD podstatné pro Bohuslava Sobotku.

Mládek byl ministrem těžkého průmyslu, exportérů a investorů, jimž otevíral dveře především na třetích trzích, v zemích bývalého Sovětského svazu, v Číně a jihovýchodní Asii. To ocenil i Sobotka, jenže na udržení ve funkci to nestačilo.

Premiéra teď čeká daleko složitější manévr. Ve čtvrtek půjde na Hrad, aby prezidentu Zemanovi zdůvodnil svůj návrh a hlavně představil Mládkova nástupce. Obecně se má za to, že by jím mohl být tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, Sobotkova dávná opora ještě z dob, kdy byl ministrem financí a Prouza jeho náměstkem.

Koneckonců o Prouzovi jako Mládkově náhradníkovi se mluvilo už předloni. A znovu po senátních volbách, které Mládek prohrál. Jenže nakonec zvítězila stranická disciplína, neboť na Mládka pálil Andrej Babiš, hlavní soupeř ČSSD.

Sobotka nyní vsadil na to, že Mládek je mezi lidmi méně populární než Prouza mezi sociálními demokraty. Jak známo, Prouza neuspěl jako kandidát na šéfa volební kampaně ČSSD ani na jedničku pražské stranické kandidátky.

Teď by ovšem Sobotku mělo strašit víc to, že Prouza je ve velké nemilosti u prezidenta Miloše Zemana, který má naopak rád Jana Mládka, přítele čínského lidu. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček už připomněl, že Prouza vychází vstříc různým neziskovým organizacím a šířil na svém Facebooku nepravdivé informace o frontách na Pražském hradě.

Miloš Zeman podle ústavních právníků Mládka odvolat musí, stejně jako musí jmenovat nového ministra, jehož navrhne premiér. Pohříchu v ústavě není psáno, dokdy tak musí učinit. Jeví se pravděpodobným, že do 10. března, kdy začíná sjezd sociální demokracie, to nebude. Tedy pokud nemá Bohuslav Sobotka v klobouku jiného králíka. Jím by mohl být osvědčený sociální demokrat a Mládkův náměstek Jiří Havlíček nebo další přítel čínského lidu Jan Birke. S nimi by Zeman určitě problém neměl.