Mladí vědci se mohou hlásit o studijní pobyty v cizině

Praha - Mladí nadějní vědci budou mít možnost vyjet na studijní stáž, aby získali zkušenost pro podání žádosti o prestižní grant Evropské rady pro výzkum (ERC). Výzvu vypsala Grantová agentura ČR (GA ČR), která ji zveřejnila na svém webu. Stát tak chce zvýšit úspěšnost českých vědců při soutěžích o granty ERC, které jsou nyní v oboru považovány za potvrzení excelence a špičkového výzkumu.

Česko a další středoevropské státy jsou v jejich získávání málo úspěšné. Loni jich putovalo do ČR šest. Vláda letos schválila, že finančně pomůže potenciálním žadatelům a v letech 2017 až 2022 jim na přípravu projektů přidá ročně deset milionů korun. Pro letošek činí podpora 1,5 milionu. Mladí vědci se mohou přihlásit nyní, jednou z podmínek je, aby prošli juniorskými granty, nebo je alespoň jeden rok řešili.

Bude možné vyjet až na šestiměsíční stáž

„Není to klasická soutěž, ale průběžně mohou své návrhy na cesty předkládat. Není to ani vědecká turistika. Takoví lidé mají za povinnost po návratu zhruba do dvou let podat grant. Samozřejmě je něco jiného, jestli vyjde nebo ne," řekl novinářům předseda GA ČR Ivan Netuka.

Aby se mohli mladí vědci k prestižnímu grantu dostat, dala evropská rada možnost státům či jejich institucím podílet se na celém systému. Umožní jim vyjet až na šestiměsíční stáž k některému z renomovaných věd­ců.

Program ERC CZ podporuje projekty špičkových vědců

„Vnímáme to jako příspěvek do situace, která je pro ČR velice nepříznivá," dodal předseda agentury. V letech 2007 až 2014 se ČR umístila v pořadí států podle počtu udělených ERC grantů na devatenáctém místě, v té době získali čeští vědci 17 ERC grantů v hlavních soutěžích evropské rady a jeden další grant. Například Maďarsko za stejnou dobu získalo 43 ERC grantů a Rakousko 138. Na prvním místě byla Velká Británie s celkovým počtem 1215 získaných ERC grantů.

V uplynulých dnech nicméně chemička Hana Cahová z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR uspěla s výzkumným projektem v letošním kole prestižního Programu podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Obdržela grant téměř 49 milionů korun.

Program ERC CZ, který poskytuje ministerstvo školství, podporuje projekty špičkových českých vědců. Při grantu ERC dostala Cahová vysoké hodnocení, ale ERC projekt už nemohla z rozpočtu podpořit.

