Mladík se polil benzinem a zapálil. Prý kvůli sázce

Jedním slovem nepochopitelné. Dnes ráno ve tři hodiny a čtyřicet minut byli totiž přivolaní zlínští policisté k hrůznému případu dvaadvacetiletého mladíka, který se v Loukách na hlavní třídě mezi Otrokovicemi a Zlínem polil benzínem a zapálil.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/David Taneček

„Mladý muž vešel ráno krátce po třetí hodině do prodejny zdejší benzínové čerpací stanice, na pult obsluze položil stokorunu s tím, že si jde natankovat. Poté vyšel ven a u stojanu číslo jedna se polil benzínem za pár desítek korun," sdělila zlínská policejní mluvčí Lucie Javoříková. Poté vešel zpět do prodejny, ze které krátce na to vyběhl ven se slovy: "Sázka je sázka". Doběhl na hlavní cestu, kde se podpálil (!).

Naštěstí se na místě se nacházelo několik lidí, kdy dva z nich mladíka rychle uhasili.

Svědci tohoto neskutečného činu mladíka přivolali záchranáře a hasiče.

„Vzhledem k velmi vážnému stavu popáleného byl na místo povolán vrtulník. Ten přistál u blízkého obchodního centra a poté transportoval zraněného do Brna do popáleninového centra," doplnila Javoříková.

Případ převzali kriminalisté, kteří zjišťují okolnosti činu mladíka. Zda zde zahrál roli i alkohol či jiné omamné a psychotropní látky bude jasné z rozboru krve mladého muže.