Mladík v Jihlavě zavraždil nožem matku a bratra

Jihlava – V Jihlavě zavraždil pětadvacetiletý muž minulý týden nožem svého o tři roky staršího bratra a třiapadesátiletou matku, uvedla policie. Napadl je v noci z úterý na středu v jejich bytě ve Srázné ulici. V sobotu nad ránem sám přivolal do bytu policii a stejný den se k oběma vraždám přiznal, řekl dnes novinářům kriminalista Pavel Kubiš. Mladý muž podle policie čin naplánoval, příčinou mohly být rodinné spory. Z bytu odnesl peníze. Hrozí mu až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Muž je ve vazbě.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

"Motiv nám uvedl, já ho nechci v tuto chvíli přesně specifikovat. Bude to jedním z hlavních předmětů dalšího vyšetřování," řekl Kubiš. Podle prvních zjištění kriminalistů zavražděný bratr asi trpěl duševní poruchou. "Byl doma, matka se o něj starala, i to by se mohlo brát jako jeden z důvodů," uvedl Kubiš. Podezřelý muž se k vraždám opětovně přiznal po zahájení trestního stíhání. "Vydal nám vražednou zbraň, vydal nám oblečení, které měl na sobě v době vraždy," doplnil policista.

Obviněný muž žil převážně v Brně, ale do Jihlavy se pravidelně vracel. Od bytu v panelovém domě, kde žila jeho matka s bratrem, měl klíče. V noci, kdy podle policie vraždil, si přinesl kuchyňský nůž s poměrně dlouhou čepelí. Matce, která se vzbudila, zasadil větší množství ran. "Následně přešel do vedlejšího pokoje, kde usmrtil i svého bratra," uvedl Kubiš. V bytě pachatel vše naaranžoval tak, aby to vypadalo na loupežné přepadení a odnesl finanční hotovost. Pak odjel zpátky do Brna.

Kriminalisty do bytu mladý muž přivolal v sobotu tři hodiny po půlnoci. Řekl jim, že do Jihlavy přijel z Brna v pátek odpoledne, ale nejdřív se sešel s kamarády a doma že pak našel mrtvé. "Věc byla taková nejasná," uvedl Kubiš. Kriminalistům se zdálo nejpravděpodobnější, že pachatelem by mohl být někdo blízký rodině. Začali podezřívat oznamovatele. "On se ve večerních hodinách ještě v sobotu přiznal," řekl Kubiš.

Muž zatím nebyl trestán. Kriminalisté ho obvinili ze zločinu vraždy spáchaného s předchozím rozmyslem a vzhledem k odcizené hotovosti také z úmyslu získat majetkový prospěch. O jeho umístění do vazby dnes rozhodl Okresní soud v Jihlavě, řekla mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Kolem poledne byl mladý muž eskortován do vazební věznice v Brně.