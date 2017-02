Mlhovky. Za nesprávné použití hrozí i pokuta

Ostrava - Mlha, smog, husté sněžení a při oteplení i vydatný déšť. S tím vším je nutné v těchto dnech a následujících týdnech počítat. Auta s denním svícením se pro ostatní řidiče někdy stávají neviditelnými.

Ilustrační foto.

Motoristé situace kvůli snížené viditelnosti nemají rádi. Mnozí také váhají, zda je vhodné nebo dokonce nutné zapnout mlhová světla.

Za prohřešky týkající se mlhovek lze uložit nemalé pokuty.

Anketa Deníku: Jaké máte zkušenosti? Používají řidiči v našem kraji mlhovky správně?

Povinná zadní mlhovka

„Zákon o silničním provozu definuje, že zadní světlo do mlhy musí řidič užít za mlhy, sněžení nebo hustého deště," uvedla Lenka Sikorová z moravskoslezské policie s tím, že zatímco zadní mlhovka je povinná, u předních světel do mlhy záleží na zvážení řidiče.

Praxe ukazuje, že část motoristů zadní mlhové světlo nezapne ani při husté mlze či dešti, kdy není téměř nic vidět. Další naopak mlhovku zapomenou vypnout, a za běžné viditelnosti tak oslňují auta jedoucí za nimi. Oběma skupinám hrozí pokuta.

„Za neužití, popřípadě zneužití světel do mlhy hrozí sankce do dvou tisíc korun v blokovém řízení a od 1500 do 2500 korun ve správním řízení," doplnila Lenka Sikorová.

Podle odborníků je použití zadní mlhovky v jasně definovaných případech velmi důležité.

„Zadní mlhová světla varují řidiče za námi, že jedeme před nimi, aby do nás v případě, že budeme potřebovat zastavit nebo pojedeme pomaleji, případně nenabourali," vysvětlil Martin Farář, šéf BESIP.

Zapomnětlivci

Jeho slova potvrzuje řada motoristů. „Řidiči bez zapnuté mlhovky jsou nebezpeční. Do jednoho jsem takhle málem narazil. Hustá mlha, a najednou před sebou vidím obrysová světla. Naštěstí jsem jel krokem, takže jsem stačil dobrzdit," uvedl Petr Zouhar.

Svým způsobem měl ještě štěstí. Existuje totiž další, podstatně nebezpečnější kategorie řidičů zapomnětlivci, kteří používají pouze denní světla. Taková auta vzadu nesvítí a při špatné viditelnosti jsou pro motoristy téměř neviditelná. A to neplatí jen pro mlhu či hustý déšť, ale i soumrak, svítání nebo jízdu v tunelu.

„Řidiči mají u moderních vozů zapnutá světla pro denní svícení, a s příchodem snížené viditelnosti zapomínají rozsvítit obrysová a potkávací světla. Pro řidiče jedoucí za nimi jsou prakticky neosvětlená," potvrdila Lenka Sikorová.

Pokud se takový motorista dostane do nepříznivých klimatických podmínek vyžadujících zapnutí zadní mlhovky, může způsobit tragédii.

