Mluví se s komunisty? Strana hledá svého prezidentského kandidáta

Komunisté dnes formulovali sedm podmínek pro kandidáta na prezidenta, kterého by strana mohla podpořit v lednových volbách. Chtějí, aby s nimi prezident mluvil, respektoval jejich program, podpořil myšlenku zdanění finančních náhrad církevních restitucí či zákona o obecném referendu.

"Podmínkou pro podporu kandidáta je také ochrana českých zájmů a respekt k zahraniční politice všech směrů," vyjmenoval dnes podmínky místopředseda strany Jiří Dolejš.

Komunisté stejně jako další parlamentní strany zatím váhají, zda do volby hlavy státu vyšlou vlastního kandidáta, nebo podpoří některou z osobností, které se o funkci ucházejí samostatně. Znovu se k tématu vrátí po sněmovních volbách na konci října. Pro případnou nominaci vlastního kandidáta mají dostatek poslaneckých mandátů. Podle Dolejše je tak možné stihnout nominovat někoho z vlastních řad do listopadového termínu daného zákonem.

Podmínky podpory kandidáta možná komunisté ještě upraví koncem října. Základem je sedm dnes formulovaných bodů. Co znamená "ochota k součinnosti a konzultacím při řešení politických otázek", vysvětlil Dolejš lapidárním "že se s komunisty mluví". Prezident by měl mít také "nediskriminační postoj" k poslaneckému klubu KSČM.

"To opět znamená, že s komunisty se mluví vztaženo k našemu klubu. Ten končící (prezident) to respektoval," poznamenal Dolejš. Podmínkou je i respekt k volebnímu programu KSČM v případě výrazného úspěchu strany ve volbách. "Zkrátka, když dostaneme hlasy od voličů, tak by to, co jsme jim slíbili, mělo být bráno vážně," uvedl Dolejš.

Zájemci o křeslo hlavy státu musí do 7. listopadu podat přihlášku ministerstvu vnitra, které nejpozději 24. listopadu rozhodne o jejich připuštění k volbám. Funkci chce obhájit současný prezident Miloš Zeman. Dalšími uchazeči o nejvyšší ústavní funkci jsou například bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a podnikatel a textař Michal Horáček, lékař a aktivista Marek Hilšer, bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek kandidující za ODA, předseda strany Rozumní a hudebník Petr Hannig nebo bývalý poslanec Otto Chaloupka.

Rozhodnutí o tom, že si Češi budoucího prezidenta budou vybírat 12. a 13. ledna, bylo vydáno ve Sbírce zákonů koncem srpna.