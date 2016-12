Mobilní radary české armádě by měl za 2,9 miliardy dodat Izrael

Praha - Mobilní radary české armádě by měl nejpozději do roku 2021 dodat Izrael. Novinářům to dnes řekl ministr obrany Martin Stropnický (ANO) poté, co kabinet informoval o výsledcích tendru. Česko by tak měl chránit radar, který je součástí systému Iron Dome. Izrael jej používá při ochraně svých měst před palestinskými raketami. Komise vybírala ještě z francouzské a švédské nabídky. Za osm radarů by mělo Česko zaplatit podle tendru 2,9 miliardy korun bez DPH. Významná část výroby bude v Česku, uvedl ministr. Na zakázce bude spolupracovat pardubická firma Retia.

Ministr obrany Martin Stropnický.Foto: ČTK

Nové 3D radiolokátory MADR mají nahradit zastaralé radary sovětské výroby a zajistit armádě přehled o vzdušné situaci ve výškách od 100 do 3000 metrů. Ve spolupráci s plánovanou náhradou protiletadlového raketového komplexu 2K12 KUB zajistí aktivní protivzdušnou obranu. Součástí zakázky je zabezpečení logistické podpory po dobu dvacetileté technické životnosti. Stropnický připomněl, že radary sovětské výroby mají několikanásobně překročenou životnost. Komise se 32 členy posuzovala podle něj 105 základních kritérií a přes čtyři stovky parametrů nabídek. "Doporučila vybrat nabídku Izraele. Je to jeden z nejmodernějších systémů vůbec. Významná část výroby bude v České republice," řekl novinářům na tiskové konferenci po jednání vlády. Čtěte také: Stropnický: Armáda by mohla u letecké záchranné služby zůstat Do Vánoc by se mělo začít hovořit o podobě smluv, podepsány by měly být v polovině příštího roku, řekl ministr. První část radarů by měla mít armáda k dispozici v roce 2019, ke kompletní obměně by pak mělo dojít nejpozději v roce 2021, uvedl Stropnický. Izraelci by měli do Česka dodat radar od státního podniku Elta Systems, který vyrábí systém Iron Dome. Je schopen nejenom zjistit raketový útok, ale i vyhodnotit, kam raketa dopadne a v případě nebezpečí útoku na zalidněnou oblast ji sestřelit. Elta české armádě nabídla radar ELM 2084 MMR (Multi-Mission-Radar, radar pro více rolí), který je součástí tohoto systému. Již před rokem se izraelská firma dohodla se společností Retia, že se tato česká firma bude na výrobě radaru v případě úspěchu v tendru podílet. Přečtěte si: Armáda bez bitevních dronů nebude podle Zemana zcela plnohodnotná

Autor: ČTK