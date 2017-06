Moc vody zavinilo požár. U Kostěnic hoří solární elektrárna

Kostěnice - FOTO + VIDEO - Profesionální a dobrovolní hasiči ráno zasahovali mezi solárními panely. Bouřka způsobila zkraty a požár.

K požáru fotovoltaické elektrárny byly v pátek ráno po sedmé hodině volání hasiči. Několik sloupů černého dýmu stoupalo od solárních panelů za Kostěnicemi. Naštěstí ale nenastal ten nejobávanější scénář. Nehořely totiž samotné panely, které mají tendence vybuchovat, oheň schvátil transformátory.

Hasiči po příjezdu na místo museli přestřihnout zámek na hlavní bráně, na klíče totiž čekat nemohli.

K požáru došlo na asi pěti místech. Za každou řadou panelů stojí jedna trafostanice a právě ty byly ve všech případech v plamenech.

"Může za to bouřka. Voda se dostala do rozvaděčů. V noci bylo vše v pořádku, jakmile ale začalo svítat, panely začaly pracovat a začalo to zkratovat," popsal ve stručnosti příčinu velitel zásahu Luboš Bartoníček.

Rozvaděče hasiči nemohli hasit vodou. Nešly totiž odpojit od panelů a tak do hašených zařízení stále šel proud. "Protože rozpojovače jsou u takových elektráren jen doporučené a ne povinné, tak to pak takhle komplikuje zásah," konstatoval jeden ze zasahujících hasičů. Rozvodné skříně museli tedy hasiči hasit kombinací prostředků - sněhovými a práškovými hasicími přístroji. Zároveň museli i využít střechy zásahových vozidel. V lese mezi solárními panely totiž nebylo vidět jinam, než do jedné právě procházené uličky a navigaci k dalším ohniskům tak řídili z nadhledu.

"Místo teď budeme muset i hlídat, je totiž možné, že by mohly zahořet i další skříně," dodal Luboš Bartoníček.

V souvislosti s bouřkou hasiči na Pardubicku jde asi o "nejdražší" výjezd. Drobných událostí zaznamenali hasiči v Pardubickém kraji od čtvrtečního večera asi čtyřicet. Ve většině případů šlo o lokální čerpání vody a odstraňování polámaných stromů.