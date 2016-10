Modeling mi sundal růžové brýle, říká studentka z Ústí

Ústí nad Labem – Na narozeninovém dortu nedávno sfoukla pouhých osmnáct svíček, přesto má ve svém mladém věku zkušeností a zážitků jako málokdo z dospělých. Život studentky Gymnázia Jateční Markéty Marečkové je protknutý dobrodružstvím.

Před časem se vrátila ze sedmiměsíční cesty po asijských metropolích, kde fotila pro světové značky. Její fotografie visela také na obřím billboardu na Picadilly Circus, jednom z nejznámějších náměstí světa.

Své cesty popisuje ve svém anglickém blogu, na sociální síti instagram její fotky sleduje více než dvacet tisíc uživatelů z celého světa.

Markéta Marečková ovšem i přesto je skromná, nemá ráda alkohol, nekouří a je veganka. Ve své modelingové kariéře tak využívá jen jedinou „nebezpečnou" ženskou kombinaci – krásu a inteligenci.

Taipei, Hongkong, Tokio či Peking. Byla jsi v několika světových metropolích, jak jsi se ale k modelingu dostala v úplném začátku?

U focení jsem se vždycky pohybovala, spíše ale jako fotografka. Pak jsem se dostala před objektiv, ale neměla jsem vhodné proporce a ideální váhu. Když o mě začaly mít agentury stále větší zájem, řekla jsem si, proč se sebou něco neudělat. Přestala jsem se přecpávat, začala jsem jíst zdravě a chodit do fitka a během roku jsem shodila váhu, kterou se snažím držet dodnes.

Kdy ses rozhodla, že budeš vegankou?

Viděla jsem v Asii, jak se lidé chovají ke zvířatům. Po návštěvě tamní tržnice, kde jsem viděla násilí a trápení zvířat, se mi udělalo zle a od té doby jsem nic živočišného nepozřela. Všichni znají vegetariány, ale o veganech se skoro nic neví. Jíme pouze jídlo rostlinného původu. Jde o životní styl, který mě velmi baví a naplňuje. Jako modelky musíme mít míry 90, 60, 90, přes to vlak nejede, takže i to byl důvod, ale bohužel mezi svými přáteli jsem veganka jediná.

Modeling ti zabírá spoustu času, jak to všechno stíháš se školou?

Není to nic jednoduchého. Vždycky, když se vrátím z nějakého zahraničního pobytu, mám pár perných týdnů, kdy musím všechno učivo a písemky dohnat.

Jak tě vnímají kamarádi, když se na takovou dlouhou dobu odtrhneš z kolektivu?

Je těžké se vrátit a zařadit, protože spousta problémů, které řeší moji vrstevníci, se mi zdají banální. Musím ale říct,, a tím i poděkovat své třídě, že mě vždycky přijmou kladně. Jiní lidé mnou dost opovrhují. Dost kamarádů a hlavně kamarádek se mi vyselektovalo.

Je pro tebe modeling práce, nebo koníček?

Obojí. Všichni za prací modelek vidí peníze a myslí si, že jsem jednou nohou v balíku. Tak to není. Nechci ale všem sundávat růžové brýle o tom, jaký modeling skutečně je a jak je těžké se uplatnit. Musí se to totiž zažít na vlastní kůži. Ve světě modelingu mě hlavně naplňuje cestování, poznávání a komunikace s lidmi z jiných národů.

Přesto ale čtenářům určitě můžeš svět modelingu malinko přiblížit. Co kupříkladu nejhorší zážitek z tvého asijského putování?

Nemám úplně nejhorší zážitek, beru všechno tak, že mě to posunulo dál, a jsem za to vděčná. Všichni ale mají pocit, že jsme jako modelky obskakované, to už ale mluvíme o topmodelingu. Vzpomínám si, když jsem letos fotila v 35 stupních zimní kabáty v Pekingu na střeše. Bez vody a jídla. Zkolabovala jsem. Za hodinu jsem se rychle musela dát dohromady a fotilo se dál. Nebo jsem přijela do Tokia, kde chtěli změnit moji barvu vlasů. I takovou změnu musíte akceptovat, pokud máte podepsanou smlouvu. Barva vlasů nakonec měla odstín zeleno-šedivé, což v konečném důsledku vedlo k ukončení spolupráce s tokijskou agenturou. Nejnáročnější ale bylo asi zařizování víza mezi Tokiem a Pekingem. Na čínské ambasádě totiž nikdo nemluvil anglicky. K nepochopení.

Jak to probíhalo?

Dva dny jsem byla závislá jenom na sobě. Bez kapesného a ubytování od agentury. Se svým kufrem, těžším než já, jsem cestovala Tokiem tam a zpět a neměla ponětí, co přijde následující den.

Jak na tebe působí město Ústí nad Labem?

Ráda se sem vracím, přírodu v okolí a klid města mám moc ráda. V Asii jsou na každém místě lidé, ať je ráno nebo večer. Už jsem z toho byla hodně unavená. Tady můžu jít po ulici a nikdo do mě nestrká. Můžu sedět v autobusu a je poloprázdný. Nemůžu samozřejmě srovnávat Ústí třeba s Tokiem, ale vidím to, jak jsme tady oproti světu posunutí. Myslím si, že to je ukotvené v myšlení lidí. Když se o tom bavím s kamarády, tak ti chtějí odsud pryč, hlavně do Prahy.

Asi si teď užíváš pohodu domova. Co ale dál?

Doma jsem hodně ráda a vážím si těch všedních stereotypů. Ráno vstanu, udělám si snídani, můžu si sednout na terasu a jen se dívat kolem. To mi v cizině chybělo. Co se týká budoucnosti, do Vánoc chci být doma, a když už, tak maximálně vycestuji jen někam po Evropě. V listopadu mě čeká Miláno. Pokud jde o dlouhodobější plány, chtěla bych zůstat u modelingu, ale hlavně chci dokončit střední školu a dostat se na vysokou. Bavila by mě psychologie, tak uvidíme.