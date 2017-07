Moravské vlajky opět zavlají na radnicích. Mimo jiné kvůli vlastenectví

Symbolická podpora i zdravé vlastenectví. To jsou nejčastější důvody, proč se starostové z obcí na Přerovsku rozhodli opět připojit k iniciativě Za vyvěšování moravské vlajky, kterou se chystá ve středu 5. července vyvěsit na svých radnicích hned několik desítek měst a obcí v regionu.

Moravská vlajka na radnici. Ilustrační fotoFoto: Archiv

Iniciativu Za vyvěšování moravské vlajky organizuje každoročně spolek Moravská národní obec, letos se jedná již o osmý ročník.

„Náš spolek se snaží připomínat různými způsoby, že je tu Morava, její historie a tradice, které máme rádi,“ uvedla Lenka Holaňová z Moravské národní obce. Podle jejích slov akci vítají hlavně na vesnicích.

„Ve větších městech je to trochu problém, může do toho zasahovat politika, ale pravý důvod neznáme. Na vesnicích je to takové více od srdce,“ dodala.



„Standartu budeme vyvěšovat již druhým rokem, tím se hlásíme k tomu, že jsme na Moravě. Je to gesto, kterým chceme připomenout příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu,“ prozradil mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.



Na přerovské radnici se letos také připojí.

„V minulém roce jsme vyvěsili moravskou vlajku poprvé, v letošním roce ji Přerované uvidí také,“ řekla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Doporučují zlato-červenou

Vlajku pravidelně vyvěšují také v Tučíně na Přerovsku.

„Vlajku vyvěšujeme 5. července už asi 4 roky. Pořídili jsme si moravskou standartu, i když jsou pořád spory o tom, jak má vlastně vypadat. Zatím jsem se nesetkal s kritikou ze strany místních,“ sdělil starosta Tučína Jiří Řezníček.



Podoba vlajky vychází z oficiálních zemských barev a přijaté podoby na zemském sněmu v roce 1848.

„Doporučujeme zlato-červenou variantu s orlicí, protože nejlépe odpovídá zákonnému stavu z 19. století. Modrá markraběcí standarta nebyla doporučována z důvodu, že se jedná o středověký symbol markraběte, který dříve používali vojáci,“ uzavřela Lenka Holaňová.



Do Akce se zapojí například Beňov, Bezuchov, Brodek u Přerova, Radslavice nebo také Hustopeče nad Bečvou, Hradčany nebo Měrovice nad Hanou. Kojetín se ani letos nepřidá.