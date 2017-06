Moravu v neděli zasáhnou silné bouřky, pršet bude i v Čechách

Během jednoho cyklovýletu můžete v malebném údolí řeky Sázavy navštívit hned několik zajímavých míst, která nabízí Kraj Vysočina. Okruh v délce přes 30 kilometrů nás zavede z města sklářů Světlé nad Sázavou do Stvořidel, do slavné Sluneční zátoky Jaroslava Foglara i k historickému tisu do obce Vilémovice.