Most zbourá dva prázdné paneláky v Chanově ještě letos

Most - Dva prázdné paneláky ve čtvrti Chanov zbourá město Most ještě v letošním roce. Vítězná firma demolici provede za zhruba 3,2 milionu korun s DPH. Původní odhad nákladů byl přes 12 milionů korun. Novinářům to dnes řekl primátor Jan Paparega. Bourat se bude také v sousedním Litvínově, stát zaplatí 80 procent nákladů na demolice.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Vokurka

Neobývané objekty na sídlišti Chanov chátrají a plní se odpadky. Jeden z bloků je menší panelový dům o čtyřech patrech, druhý je sedmipatrový. „S ohledem na bezpečnost jsme byli pro co nejrychlejší ztržení objektů," uvedl Paparega. Veřejnou zakázku vyhrála s nejnižší nabídkou společnost APB Plzeň, přihlásilo se celkem 13 uchazečů. „Rozdíl mezi odhadem a skutečnou cenou nás opravdu překvapil," poznamenal primátor. Úspora na zakázce je 80 procent. Stavební suť firma ještě druhotně využije a na jaře vysází na místě trávu a keře. V Chanově jsou i některé další panelové domy ve špatném stavu. „Pokud to hodnotím z hlediska stížností obyvatel Chanova, tak tato část města je zcela bezproblémová, oni jsou schopni si vyřešit problémy po nějaké vlastní linii," uvedl Paparega. Bourání v Litvínově Litvínov bude bourat bývalé ubytovny Bílý sloup. Náklady na demolici šesti jednopodlažních objektů, které měly kapacitu 120 míst, radnice odhadla na deset milionů korun. Také v Litvínově se částka po soutěži snížila, a to na 3,3 milionu korun včetně DPH. Vítězná firma si při pracích bude muset poradit s azbestem v některých částech budov. Demolice začne také ještě v letošním roce. Na místě ubytoven vznikne park. Města musí náklady nejprve uhradit a ministerstvo pro místní rozvoj jim poté proplatí dotaci. Program na demolice prázdných domů v sociálně vyloučených lokalitách ministerstvo vypsalo na tři roky. Každoročně uvolní 100 milionů korun. Domů v havarijním stavu je na severu Čech mnoho. Podmínkou dotace je, že objekt musí být ve vlastnictví obce. Letos s žádostí o dotaci v Ústeckém kraji vedle Mostu a Litvínova uspělo dalších pět radnic.

Autor: ČTK