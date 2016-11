Motolskou nemocnici bude do voleb řídit Ludvíkův zástupce

Praha - Miloslav Ludvík (ČSSD), který by měl být novým ministrem zdravotnictví, na místo ředitele Fakultní nemocnice v Motole nerezignuje. Zařízení bude do sněmovních voleb řídit jeho zástupce. Řekl to v pátek novinářům. Podobně se ředitelského křesla ve Fakultní nemocnici v Ostravě nevzdal při svém nástupu na ministerstvo ani dosavadní ministr Svatopluk Němeček (ČSSD).

Nemocnice v Motole. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Ludvík řekl, že minimálně do sněmovních voleb příští rok na podzim chce situaci vyřešit jako Němeček a nechat se zastoupit některým z kolegů. Poté se podle Ludvíka uvidí. Ředitel Ludvík je navržen na ministra Na dotaz novinářů, zda stojí za to přijmout post na necelý rok, který zbývá do voleb, řekl: „Jinak bych to nepřijal. Já jsem byl osloven až dneska a jaksi jsem to přijal. Není čas na rozkoukávání." Zdravotnictví označil jako složitý resort, v kterém se vystřídalo hodně ministrů. Ludvík, který je vzděláním ekonom, se chce na ekonomickou stránku zdravotnictví soustředit. O dalších prioritách ale nechtěl do nedělního jednání premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) s prezidentem Milošem Zemanem mluvit, protože je zatím do ministerského křesla jen navržen. Ve Sněmovně je ale připraven obhajovat protikuřácký zákon, který připravil Němeček. Ludvík je dlouholetým pražským zastupitelem. Od konce roku 2014 také vede pražskou sociálně demokratickou organizaci. Čtěte také: Šéf motolské nemocnice Ludvík by mohl být ministrem zdravotnictví

Autor: ČTK