Motoristům se má ulevit při registru aut na úřadech. Emise budou v systému

Teplicko Je to dobrá zpráva pro všechny majitele aut. Motoristé už by totiž v budoucnu nemuseli chodit vyřizovat změny v registru vozidel pouze na úřady podle svého bydliště. Registrovat vozidlo by mohli na všech úřadech obcí s rozšířenou působností. „Novelu zákona schválili poslanci a poslali ji do Senátu. Ještě ji bude muset podepsat prezident. Zhruba za čtvrt roku by mohla začít platit," říká Michal Cuc, předseda Profesní komory STK a vedoucí STK Ivesur v Dubí a v Litoměřicích.

dnes 07:10 SDÍLEJ:

STK Ivesur Mstišov DubíFoto: Deník/ Z. Traxler

Zákonodárci v novele zároveň odmítli podstatné zmírnění podmínek pro vznik STK. Ty i nadále budou muset mít i licence od krajů a vznikat mohou jen tam, kde je jich nedostatek. Profesní komora STK je kategoricky proti deregulaci. Argumentuje tím, že uvolnění trhu přinese zhoršení kvality práce a z Česka se tak stane vrakoviště. „Zmírnění podmínek by ničemu nepomohlo. Pohybujeme se v odvětví, kde pravidla určuje stát. My se snažíme normy plnit a dodržovat. Nikdo určitě nestojí o to, aby na silnicích potkával vozy, které kouří jak uhelná elektrárna či mu nejdou brzdy," dodal Cuc. Čtěte také: STK budou muset mít i nadále licence od krajů, Senát souhlasil Profesní komora uvítala i fakt, že neprošel tzv. střet zájmu. Ministerstvo chtělo, aby i opravář aut mohl dělat technickou. „To by bylo velmi kontraproduktivní. Opravář rozumí svému řemeslu, ale nemůže kontrolovat sám svoji práci. Od toho jsou kontroloři na STK. Navíc i poctivý automechanik neodhalí všechno. Technici na STK nezřídka najdou další závady." Bez střetu zájmu třeba fungují v Německu. Ale na kontroly tam mají nezávislé techniky, kteří chodí po STK a kontrolují motorová vozidla. I u našich severních sousedů je počet STK regulován. Další novinkou, kterou novela přináší je povinnost pro stanice emisní kontroly posílat data do informačního systému. Ty se pak zobrazí kdekoliv na STK a pracovníci provedou technickou. „Bude to změna, protože vozidlo, které na emisích neprojde, tak může dál na technickou. Po jejím absolvování musí ale závadu z emisí odstranit do měsíce. Pokud dnes neprojde, tak nemůže na technickou," pronesl Cuc. Navíc emisní stanice budou muset stejně jako STK pořizovat z měření fotodokumentaci. „Jednoznačná dokumentace, že to vozidlo na lince bylo, je důležitá." Čtěte také: Poněkud drahý večer. Opilý řidič zdemoloval Ferrari 458 Speciale Přísnější pravidla pro měření emisí platí již přes rok. Přechodné období, kdy byl stát benevolentnější ke stanicím měření emisí a tedy i k samotným řidičům skončilo loni v červenci. Majitelé aut byli „vyhazováni" už při diagnostice nebo při kontrole stavu readiness kódů. „Situace se postupem času stabilizovala, ministerstvo dopravy upravilo metodiku, které vyhodnocení nevyhovující u readiness kódů zjemňuje a doplňuje kontrolním měřením. Pro motoristy se i zkrátil čas, který musí trávit při emisích, zároveň však dodává, že je to hodně individuální. Záleží například na stáří vozidla, pokud má vozidlo filtr pevných částic a je v pořádku. U těchto vozidel stačí šlápnout na pedál plynu jednou a máme potřebná data a následnou kontrolu hotovou za deset minut. Starší vozidla, která moc nejezdí, jsou často tzv. zanesena a musíme je „čistit" zašlapáváním pedálu plynu. Navíc mnohdy mají nějakou závadu. Někdy taková kontrola zabere i 30 minut. U kamionů je to obdobné. U většiny nových kamionů problémy při emisích nebývají. Jsou v pořádku a jde to u nich rychle," nechal se slyšet předseda Profesní komory STK Cuc.

Autor: Martin Košťál